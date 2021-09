Cuándo quieres buscar algo por internet lo haces a través del navegador más utilizado de todo el mundo, nos referimos a Google, esa conocida plataforma que te permite encontrar cualquier tipo de información relacionada al tema de tu interés. ¿Sabías que la compañía detecta todos tus movimientos en la web? Y la parte más interesante es que al aprobar sus políticas de privacidad también aceptaste lo siguiente: “Cuando haces usas los servicios de Google, nos confías tu información”.

Google almacena todas tus búsquedas en una pestaña denominada ‘Mi actividad’ o ‘My activity’, por ello, hoy te enseñaremos los pasos para que puedas eliminar toda la información que se va acumulando aquí, así la compañía de la gran ‘G’ no te volverá a mostrar esos incómodos anuncios que aparecen cada cierto tiempo después de indagar algo por la web.

Seguro te estarás preguntando, ¿Por qué mejor no le niego los permisos a Google?, simple, porque así no funciona la app, como se recuerda, el buscador trabaja con publicidad, por eso que cuando buscas algún producto o servicio inmediatamente esta te aparece en el navegador o en diferentes plataformas donde te encuentres como: Facebook, Instagram, YouTube, etc.

CÓMO ELIMINAR TODA LA INFORMACIÓN EN TU ACTIVIDAD

Primero, ingresa a tu cuenta de Google o haz clic aquí para ir directo a la pestaña ‘Mi actividad’.

o haz clic para ir directo a la pestaña ‘Mi actividad’. Cuando ingreses tendrás tres opciones: ‘Actividad web y de aplicaciones’, ‘Historial de ubicaciones’ e ‘Historial de YouTube’, elige la primera.

Ahora, como puedes apreciar te aparece todo lo que has estado haciendo desde que vienes utilizando Google, desde búsquedas en la Google Play y navegador y hasta el inicio de sesión en algunas redes sociales mediante Google .

. Baja un poco la barra espaciadora y ubícate en el apartado ‘Filtrar por fecha y producto’, a la derecha aprieta la opción ‘Borrar’.

Puedes eliminar la actividad de la ‘Última hora’, ‘Último día’, ‘Desde el comienzo’ (todo) y ‘Periodo personalizados’, quiere decir puedes escoger eliminar toda la actividad de una fecha determinada

Se recomienda eliminar 'Desde el comienzo' (Foto: Mag)

Fecha específica para borrar el historial (Foto: Mag)

Borrar el historial de tu actividad no tiene ninguna consecuencia, aunque así lo advierta Google al momento de escoger alguna de las opciones antes mencionadas; sin embargo, lo que sí podría suceder es que tengas que volver a colocar tus contraseñas en algunos sitios, pero, en cuanto al funcionamiento no tendrás inconvenientes.

