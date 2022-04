Google sorprendió a todos sus usuarios cuando informó que Gmail, Drive (la nube) y Google Fotos ya no serán servicios gratuitos, quiere decir que todos van a compartir simultáneamente un total de 15 gigabytes de almacenamiento, que en caso de ocupar todo el espacio, tendrás que pagar por más GB o eliminar archivos. Es un hecho que Google Fotos no quiere que superes ese límite, al menos no por el momento, así que ha creado otra nueva herramienta denominada “fragmentos”, ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? a continuación lo explicaremos.

Google Fotos no solo es capaz de recordarle a sus usuarios las mejores imágenes almacenadas en su galería cada cierto tiempo, sino que también te puede presentar creaciones automáticas que incluyen: collages, películas, animaciones, fotos cinemáticas y ahora último los “snippets” o fragmentos, traducido al español.

Básicamente, la herramienta fragmentos creará diferentes videos cortos con las mejores partes de los mismos, queda a tu elección si lo guardas y eliminas el original para liberar mayor cantidad de espacio, aunque esa no sea su función principal, ya que se creó para recordarte momentos, informó el portal tecnológico Xataka Android.

CÓMO UTILIZAR LA FUNCIÓN FRAGMENTOS EN GOOGLE FOTOS

Si cuentas con un dispositivo Android , es probable que tengas instalado Google Fotos de forma predeterminada, no obstante, asegúrate que la aplicación no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store.

Abre la app y desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción "Snippets", presiónala.

Ahora, selecciona tu video y la inteligencia artificial de la plataforma buscará la mejor parte de este, puede tardar unos segundos.

Cuando acabe el proceso te mostrará el resultado obtenido.

Finalmente, debajo habrán tres herramientas adicionales: “Compartir”, “Editar” o “Borrar”, elige cualquiera.

Al final te aparecerá la nueva opción denominada "Fragmentos". (Foto: Xataka Android)

Cada vez que quieras ver tu video fragmentado para modificarlo, borrarlo o compartirlo con tus amigos, puedes ir al botón “Creaciones guardadas”, aquí se almacenarán tus collages, animaciones, capturas de pantalla, etc.