¿Eres de tomar fotos a cada rato y no sabes cómo organizarlos? Muchas personas usan Google Fotos para poder revisar no solo sus imágenes tomadas en una tarde de verano, sino también para modificarlas, editarlas a su gusto. Pero hay diversidad de funciones que quizá no conocías de esta aplicación que está presente en gran parte de celulares Android. Es por ello que aquí te damos 5 trucos .

Cómo compartir los recuerdos

Desde la computadora ir a photos.google.com o abrir la aplicación desde un dispositivo móvil.

Selecciona las fotos o videos .

En la parte superior, hacer clic en el ícono más “+”, seleccionar “Álbum” y luego “Álbum Nuevo”.

Ingresa un título para el álbum y guarda.

Si quieres compartir tu álbum, en la esquina superior derecha, hacer clic en “Compartir”. Selecciona con quién quieres compartir el álbum (también puedes obtener un vínculo o compartirlo directamente a tus redes sociales) y por último, clic en “Enviar”.

Editar las fotos online

Desde Google Fotos, abrir la foto que se quiera editar.

En la esquina superior derecha, hacer clic en “Editar”. Una sugerencia: mientras se edita la foto, mantenerla presionada para comparar la imagen editada con la original.

Para agregar o ajustar un filtro, hacer clic en “Filtros” y seleccionar el que se desea aplicar. Para ajustarlo, usar el control deslizante situado debajo del filtro.

Para cambiar manualmente la iluminación, el color o agregar efectos, hacer clic en “Editar”.

Si quieres ajustar el tamaño o posición de la foto, dale clic a la opción “Recortar y rotar” .

Para terminar la edición solo hay que hacer clic en “Listo”, que se ubica en la esquina superior derecha.

Crear copias de seguridad

Desde la computadora, descargar e instalar Google Drive para escritorio.

Seleccionar las carpetas o fotos de las que se quiera crear una copia de seguridad “Crear una copia de seguridad en Google Fotos”.

Seleccionar “Listo” y luego “Guardar”.

También es posible hacerlo desde la aplicación en un teléfono móvil para guardar las fotos de la memoria del dispositivo:

Desde un dispositivo Android, abrir la app de Google Fotos .

En la esquina superior derecha, presiona la inicial o foto de perfil de tu cuenta registrada.

Selecciona “Configuración de Fotos” y luego “Copia de seguridad y sincronización”.

Allí se puede activar o desactivar la “Copia de seguridad y sincronización”.

Liberar espacio

Ingresa a photos.google.com/quotamanagement.

Allí tendrás una predicción que realiza el sistema y te indicará, en función de comportamientos pasados, por cuánto tiempo tendrás almacenamiento gratuito disponible.

Además facilita la visualización de fotos y videos grandes, fotos desenfocadas, capturas de pantalla u otras aplicaciones para que puedas revisarlas, borrarlas y así liberar espacio en la Cuenta de Google.

Accede a tus recuerdos

Desde la computadora solo hay que ingresar a photos.google.com y, en la esquina superior derecha, hacer clic en Configuración.

Desplazarse hasta “Recuerdos” (en el dispositivo móvil, accede a la aplicación, luego dale clic al perfil de cuenta y selecciona “Configuración de Fotos”).

Ahí puedes configurar distintas cosas