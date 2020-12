¿Te has pedido y no tienes wifi? Pues este es el truco de Google Maps que debes poner a prueba. Si eres de las personas que utiliza la aplicación para conocer las calles y cómo llegar a ellas, pues este truco te ayudará bastante en caso no tengas datos o no haya internet.

Se trata de la posibilidad de poder descargar los mapas de Google Maps de una manera bastante fácil y sencilla. Lo mejor de todo es que dichos gráficos no ocupan demasiado en tu dispositivo móvil, haciendo posible que uses este recurso si no hay wifi por tu zona.

No es necesario tener que bajar una aplicación de terceros, ni mucho menos loguearte en cualquier página extraña que accedan no solo a tu información personal, sino también a tu geolocalización o GPS.

Cabe precisar que Google Maps cambió absolutamente de logotipo y con ello trajeron una serie de cambios bastante eficientes para quien desea guiarse, como la posibilidad de modificar el puntero por un carrito de color verde, rojo o amarillo.

CÓMO DESCARGAR MAPAS DE GOOGLE MAPS

Lo primero que debes hacer es ingresar a Google Maps desde tu dispositivo Android o iPhone.

Pulsa sobre “Busca aquí” e introduce el lugar que deseas descargar.

Cuando lo hagas, verás el puntero de color rojo en el mapa y debajo la descripción.

Pulsa sobre la descripción y se elevará todo tipo de información.

Allí pulsa sobre el botón “Descargar”.

De esta forma podrás descargar un mapa de Google Maps. (Foto: MAG)

Google Maps te pedirá que hagas zoom y elijas la zona que deseas descargar.

Cuando lo hayas seleccionado simplemente descarga y listo.

Desde ese momento, cada vez que tengas que usar Google Maps sin internet, este te guiará sin cortarse en ningún momento.

