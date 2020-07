¿Existe o no? La respuesta es sí y no creerás cómo luce en pleno 2020. La popular serie de televisión ‘El chavo del 8′ tiene una serie de curiosidades. Durante su transmisión los personajes iban comentando al público cuál era su lugar de origen o dónde habían crecido. Muchos de ellos como ‘Jaimito, el cartero’ decían proceder de ‘Tangamandapio, una ciudad ficticia pero que, gracias a Google Maps, se pudo encontrar y no creerás cómo luce.

Existen muchas historia detrás de este pueblito, incluso hay quienes manifestaron que todo era invención de Chespirito y que el lugar no existía. Sin embargo, mediante la función Street View, de Google, podrás recorrer prácticamente todo.

¿Sabes dónde queda? Fuera de la ruta turística clásica en México, Santiago Tangamandapio es un pequeño pueblo en el interior del estado de Michoacán, tal como se aprecia en Google Maps. Tiene poco más de 10.000 habitantes y apenas recibe turistas.

Sin embargo, conforme van pasando los años y ‘El chavo del ocho’ no pierde vigencia de transmisión, con el uso de la tecnología la mayoría tiende a buscar estos lugares como es el caso del popular lugar de nacimiento de ‘Jaimito, el cartero'.

¿Quieres conocerlo y disfrutar de una maravillosa ciudad? Entonces realiza estos pasos en Google Maps para así saber dónde quedaba este mítico sitio.

¿Realmente existe la ciudad de 'Tangamandapio'? Google Maps te lo muestra. (Foto: Google)

¿DÓNDE SE ENCUENTRA ‘TANGAMANDAPIO', LA CIUDAD DE ‘JAIMITO, EL CARTERO'?

‘Tangamandapio’ significa “tronco podrido que se para en posición vertical en el agua” y es una de las ciudades que recibe pocos visitantes ya que no está dentro del circuito tradicional en México. Pero gracias a Google Maps la puedes visitar ahora.

Primero deberás abrir Google Maps

En el recuadro de búsqueda deberás escribir “Santiago Tangamandapio, México”

Luego selecciona la primera opción

Tras haberlo encontrado, arrastra a Pegman, el muñequito de color amarillo, hacia cualquier lugar del mapa.

Con ello podrás recorrer Santiago Tangamandapio como si estuvieras allí gracias a Street View de Google Maps

¿CÓMO LLEGAR A ‘TANGAMANDAPIO’?

Google Maps te lo dice. Tangamandapio está a 165 kilómetros de la capital de Michoacán, Morelia. Para llegar allí, debe ir a Zamora, y desde Zamora tomar un autobús desde la terminal a Santiago Tangamandapio (salida cada 20 minutos más o menos).

Para ello deberás tomar la siguientes rutas y así llegar a la tierra de Jaimito, el cartero, de "El chavo del 8".

Morelia - Zamora: 185 pesos, 2h 30min de viaje.

Zamora - Tangamandápio: 20 pesos, 30 minutos de viaje.

Uruapan - Zamora: 120 pesos.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce cómo realizar una videollamada con 8 personas en WhatsApp

WhatsApp: aplicación lanza actualización de video llamadas grupales, superando los 4 usuarios.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RELACIONADOS

Conoce la historia para dictar clases usando WhatsApp

WhatsApp es una de las herramientas de enseñanza de la profesora de primaria Mónica Lanchipa