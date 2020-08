¿Alguna vez pensaste en que se iba a convertir en una red social? Pues ahora luce así. Google Maps es una de las aplicaciones que a todos nos ha servido como herramienta para conocer un determinado lugar, calle, avenida, pasaje, etc. La usamos siempre para poder armar nuestro tour en el próximo viaje o para visualizar la casa de tu pareja.

Sin embargo, con el objetivo de mejorar sus funciones, Google ha decidido convertir su mapa en una red social exclusiva para todos los viajeros del mundo.

A diferencia de Facebook, la red social de Google Maps servirá para no solo agregar a personas que tengan tus mismos intereses o busquen viajar a los lugares donde has definido, sino también visualizar las fotos que publicamos en vacaciones, o en nuestros viajes esporádicos de trabajo, o de fines de semana, etc.

Así podrás dar "Seguir" a las personas que comparten los mismos gustos que tú. (Foto: Google)

Como se puede apreciar en las imágenes, la nueva plataforma del mapa de Google piensa en convertirse en algo mucho más visual, donde el contenido multimedia, como fotos o videos, forman parte de todo el ecosistema.

Si deseas agregar a una persona lo único que tienes que hacer es pulsar en “Seguir” en cada perfil. En ese momento le llegará una notificación a la otra persona para determinar si procede o no en aceptar tu solicitud.

Así es como luce tu perfil de Google Maps. (Foto: Mockup)

También puedes configurar tu cuenta para que sea de libre acceso para los demás a fin de que te hagas más popular por tus fotos o videos publicados en Google Maps.

¿Cómo sigo a las personas? Lo único que tienes que hacer es ingresar a sus perfiles siempre y cuando hayas chequeado antes las opiniones que han dejado en un determinado lugar.

Según los intereses de ese usuario con los tuyos, también te irán apareciendo una serie de recomendaciones para que así logres ampliar tu círculo de amigos viajeros y, cuando se encuentre una cura para el covid-19, puedan encontrarse, quizá, en algún lugar del mundo.

VIDEO RECOMENDADO

Así puedes activar los animales en 3D de Google

El truco de Google para tomarte una foto con un León y otros animales en tu casa

TE PUEDE INTERESAR