La compañía Google es propietaria de las dos mejores aplicaciones de navegación por GPS y mapa en tiempo real, hablamos de Waze y Google Maps, ambas plataformas cuentan con herramientas similares, como por ejemplo: guiarte mediante un mecanismo de voz para que llegues a un determinado lugar que no conoces, recomienda rutas diferentes si detecta peajes, es capaz de indicarte en dónde hay tráfico, etc., sin embargo, la mayoría de conductores prefiere utilizar la segunda aplicación que acabo de mencionar debido a que puedes escoger múltiples modos de transporte. A continuación te enseñaré a usar la función denominada “vías cerradas” de Google Maps, como su propio nombre lo indica, se encargará de mostrarte las zonas en donde no hay acceso para que no pierdas el tiempo transitando por avenidas o calles sin entrada.

Así puedes ver las “vías cerradas” en tiempo real con Google Maps

Primero, verifica que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación.

El siguiente paso es presionar sobre el botón del rombo que se ubica en el extremo superior derecho.

Se desplegará una nueva ventana.

Ubícate en la sección denominada “ Detalles del mapa ”.

”. Aquí escoge la opción “ Tráfico ”.

”. Retrocede hasta el mapa y observarás las avenidas o calles en donde no hay congestión vehicular.

Verde significa vía libre, amarillo poco tráfico y rojo mucho tráfico.

¿Cuáles son las vías cerradas? Puedes identificarlas con el ícono de un círculo rojo con una línea (⛔).