Si te gustaban las monos verdes, las iguanas naranjas , las cotorras púrpuras o las serpientes plateadas, pues eres una de las personas que disfrutaba ver en el Nickelodeon de los noventa el programa concurso llamado “Leyendas del templo escondido” (“Legends of the Hidden Temple” en inglés). Ahora por fin se conoce, gracias al internet, dónde quedaban las locaciones de esta serie gracias a Google Maps.

“Leyendas del templo escondido” fue un programa de televisión dinámico conducido por Kirk Fogg que se realizó y grabó en Nickelodeon de 1993 a 1995. Su éxito no solo alcanzó la fama en los Estados Unidos, el programa fue traducido en diversos idiomas, uno de ellos el español, calando de éxito en México, Perú, Chile, Brasil, España, entre otros.

Si querías participar de este concurso lleno de premios, debías de pasar por innumerables pruebas y hasta un riguroso casting para hacerte de un equipo. Pero ahora se conocen dónde se grabó el programa gracias a Google Maps.

Algunos primeros episodios de “Leyendas del templo escondido” se grabaron en los estudios de Nickelodeon, pero la mayoría de ellos en Universal Studios Florida.

Universal Studios Florida, el cual se puede apreciar por completo en Google Maps, se convirtió en un parque temático y estudio de producción ubicado en Orlando, Florida . Inaugurado el 7 de junio de 1990, el tema del parque es la industria del entretenimiento, en particular las películas y la televisión. En ella no solo se grabaron “Legends of the Hidden Temple”, sino que se grabaron infinidad de filmes.

El parque recibió un estimado de 10.2 millones de visitantes en 2017, clasificándolo como el sexto parque temático más visitado en los Estados Unidos y el noveno parque temático más visitado en todo el mundo.

De momento se desconoce si la escenografía existe, pero queda un grato recuerdo del programa de los noventa en la mente de varias personas, incluso, fanáticos han compartido diversos videos grabados de la TV donde se aprecia el recorrido de los concursantes en el templo, el reto final.

“Leyendas del templo escondido” tuvo una película, la cual no fue muy bien recibida por los usuarios ya que no se trataba de un concurso, sino más bien de dos niños que ingresan al templo y descubren una infinidad de sorpresas.

Juegos principales

El pozo: La primera ronda del juego implicaba un truco donde los 6 equipos tenían que pasar a través de una alberca conocida como “el pozo”. Algunos de los métodos de uso general incluían balsas, cuerdas y puentes. Típicamente, si un miembro o los 2 del mismo equipo se caían al agua tendrían que ir hacia atrás e intentarlo otra vez hasta que atravesaran toda la alberca. Los primeros 4 equipos que presionaran sus gongs se trasladarían a la siguiente ronda.

