Google Play Store es una tienda digital que ofrece aplicaciones móviles para todos los dispositivos que cuenten con el sistema operativo Android. En esta plataforma podrás encontrar una gran variedad de aplicativos en diferentes secciones: redes sociales, juegos, diseño de fotos, bancos, etc.; sin embargo, algunas apps no están orientadas para todo el público, quiere decir que no han sido desarrolladas para que las utilicen menores de edad.

Por fortuna, Google Play Store cuenta con una herramienta denominada ‘Control parental’ que te permitirá bloquear juegos y aplicaciones con contenido para adultos. Hay muchos motivos para restringir ciertas apps a los engreídos de la casa, la que mencionamos anteriormente es una de las más importantes, así como, algunas redes sociales en donde la información personal o imagen del menor se vería expuesta.

Es importante aclarar que cuando hayas restringido el acceso a contenido para adultos también estás prohibiendo que los menores realicen compras a través de la Play Store, incluso si ya tienen una tarjeta de crédito o débito vinculada.

LOS PASOS PARA RESTRINGIR APLICACIONES EN GOOGLE PLAY

Desde tu Smartphone o tableta Android ingresa a la Google Play Store .

. Luego, presiona tu foto de perfil que se encuentra en el extremo superior derecho.

Ahora, busca y presiona en ‘Configuración’.

Se abrirá una nueva ventana y tienes que ingresar a la sección ‘Familia’.

Se desplegará tres opciones pero escoges ‘Controles parentales’.

Aquí tienes que activar la función (estará desactivada por defecto) y nos pedirá colocar un código PIN, procura que sea una combinación difícil y fácil de recordar a la vez.

‘Controles parentales’ (Foto: Mag).

Se abrirá una lista con el tipo de contenido para cada grupo etario.

Lo ideal sería que Google Play solo muestre aplicaciones para adolescentes (se encuentra con el símbolo de una T) y finalmente presionas en ‘Guardar’.

Aplicaciones segmentadas (Foto: Mag)

Listo, ahora cada vez que tu hijo, sobrino o nieto menor de edad quiera buscar una app con contenido para adultos simplemente no aparecerá en la Google Play. ¿Tienes problemas con la Google Play Store? ¿No abre ni se descarga ninguna aplicación? Entonces haz clic aquí para que sigas una serie de pasos desde tu móvil Android.