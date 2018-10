¡Google+ dice adiós tras filtración de datos! Dejará de operar en agosto de 2019

Google + o Google Plus se va por la puerta trasera. La red social del motor de búsqueda dejará de operar en 2019, tras haberse filtrado la información de sus usuarios.

Alphabet Inc. anunció que le dará de baja a su red social en los próximos diez meses, tras un reporte de una masiva filtración de datos de sus usuarios, que la misma compañía admitió.

A través de un comunicado, la compañía dijo que tomó la decisión de darle de baja a la red social. "Estamos cerrando Google+ para los consumidores", indicó al señalar como uno de los motivos una filtración masiva de datos descubierta a inicios de este año.

"Un error de software originó que aplicaciones cuenten con acceso a áreas del Perfil (de Google +) que era compartidas con los usuarios, pero no eran públicas", indicó la compañía.

Si bien no pueden identificar qué cuentas se vieron afectadas, Aphabet, matriz de Google, reveló que al menos 438 apps utilizaron la API (interfaz de programación de aplicaciones) para acceder a la información de 500,000 de cuentas.

La empresa informó que solo tuvieron acceso al nombre, correo, ocupación, género y edad de los usuarios. "No incluye ninguna otra información que haya publicado o conectado con Google+ u otro servicio", añadió.

La compañía también admitió sus esfuerzos por impulsar la red social fracasaron ya que "la versión para consumidores de Google+ actualmente tiene un bajo uso y 'engagement': 90% de las sesiones duran menos de cinco segundos".

El resultado es el cierre programado de la red social para los próximos 10 meses, con fecha límite en agosto de 2019.

--Ocultaron la información--

Antes del anuncio de Alphabet Inc, The Wall Street Jouunal informó que la compañía optó por no revelar el problema en parte debido a los temores al escrutinio de los reguladores.

Una falla de software en la red social dio a programadores externos la posibilidad de acceder a datos privados del perfil de Google+ entre 2015 y marzo de 2018, precisó el reporte.



Este no será el fin de Google+, sin embargo, pues Alphabet planea dirigirlo a un público corporativo.

"Google+ está mejor orientada como un producto empresarial, en donde colaboradores puedan interactuar en discusiones internas, en una red social corporativa segura", culminó.