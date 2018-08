Google Translate es una herramienta de Google cuyo servicio gratuito permite la traducción del español a más de 100 idiomas. Se ha vuelto una app imprescindible, que no puede faltar en tu celular si tienes pensado disfrutar al máximo de tus viajes al extranjero. Google Translate nos ayudará a conocer el significado de los términos más usados del país que visitemos, incluso nos será útil al momento de entablar conversación, la comunicación ya no será un problema.



Imagina que entras a un restaurante, pides la carta, y por no conocer el idioma de origen, terminas comiendo algo que creías te iba a gustar. Por otro lado, subes a un taxi y necesitas decirle al conductor a dónde ir, simplemente con hablar por el micrófono del teléfono la aplicación de Google Translate traducirá lo que le digas y podrás llegar a tu destino sin problemas. Dos caras de una misma moneda, pero con resultados diferentes.



Viajar al extranjero con Google Translate

La tecnología de Google Traductor acude una vez más a nuestro rescate y nos ofrece múltiples opciones de traducción, de acuerdo a la circunstancia en la que te encuentres o lo que necesites en ese momento para que nuestro viaje sea más placentero.



Cámara: entras a un supermercado, coges un producto y quieres saber qué dice la etiqueta. Con esta opción solo tienes que enfocar el texto con la cámara del celular y la aplicación hará la traducción de forma inmediata, en vivo.



Escritura a mano: Divisas algo a lo lejos que llama tu atención, quieres saber su significado, pero no sabes cómo escribirlo. Esta opción te permite dibujar el texto, como si estuvieras escribiendo en un cuaderno. La aplicación hará el reconocimiento de los trazos y mostrará la traducción inmediatamente.



Conversación: quieres entablar comunicación con alguien del lugar, pero no conoces el idioma, Google Translate tiene una funcionalidad para este tipo situaciones. Con esta opción la comunicación se realizará por turnos, primero hablas tú, la otra persona escuchará en su idioma lo que quieres decirle; luego habla la otra persona, escucharas en tu idioma lo que te ha respondido.



Voz: quieres aprender el idioma y lo más práctico es saber como se dicen las frases que ya conoces en el idioma del país que visitas. Con esta opción hablas por el micrófono del teléfono y la aplicación traducirá tus palabras en el idioma que hayas configurado.



Google translate hace la comunicación muy fácil, a través de un proceso muy sencillo, como si se tratara de magia. Nos ayuda a conectar con personas de otros países, nos anima a desenvolvernos con soltura en el momento de entablar una conversación y sobre todo rompe las barreras culturales sin necesidad de conocer el idioma del lugar que visitemos.