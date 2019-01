Huawei lanza promoción para que cambies tu batería por S/.59.90

¿Problemas con tu batería? La compañía Huawei anunció una promoción exclusiva a todos sus usuarios que necesiten cambiar la batería de sus equipos para una mejor autonomía para el resto del 2019.



El servicio de Huawei está disponible en la Tienda de Experiencia de Huawei ubicada en el Mall del Sur. El precio final de este cambio de batería es de S/.59.90, e incluye mano de obra e IGV. En caso de contar con la garantía vigente, el usuario no tendrá que hacer el pago antes señalado.



Los interesados tendrán que acercarse al local de Huawei en Mall del Sur con su dispositivo móvil. El servicio puede tardar en promedio dos horas, dependiendo del estado del teléfono. El cierre de la promoción está sujeto hasta próximo aviso.



La promoción exclusiva de Huawei solo está sujeto a los siguientes móviles de la marca china:



Mate 10 Pro

Mate 9

Mate 9 Lite

P20 PRO

P20

P20 Lite

P Smart

P10

P10 Lite

P9 Plus

P9 / P9 Lite

Nova Lite/P9 Lite 2017

P9 Lite Smart

P9 Lite Mini

P8 / P8 Lite

Nova Plus

G8

GR5

GR3

G610

Y7 2018

Y6 2018

Y5 2018

Y5 2017

Y6 II

Y6

Y5 II

Y3 II

Y600