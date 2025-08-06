Infinix presenta en Perú el nuevo Note 50 Pro, un smartphone pensado para quienes quieren más sin pagar de más. Este modelo ofrece lo mejor de la tecnología actual a un precio competitivo, sin sacrificar diseño, potencia ni innovación.
Carga que se adapta a tu ritmo
El Note 50 Pro resuelve uno de los problemas más comunes: quedarse sin batería en el momento menos esperado. Gracias a su carga rápida de 90 W y la exclusiva carga inalámbrica MagCharge de 30W, puedes tener horas de autonomía con solo unos minutos conectado. Además, su batería de 5.200 mAh está optimizada con el chip Cheetah X2, garantizando eficiencia y duración.
Fotos nítidas, incluso de noche
La cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) te permite capturar imágenes claras, incluso en movimiento o con poca luz. Además con la tecnología AI RAW, obtendrás resultados mejorados desde el primer disparo, sin necesidad de edición.
Una pantalla que cuida tus ojos
Disfruta de tus series, redes o juegos con una pantalla AMOLED de 6.78” y 144 Hz de refresco, que brinda fluidez y protección visual gracias a su certificación de baja luz azul. Todo lo que ves se siente más vivo, nítido y cómodo.
Gaming sin interrupciones
Para los amantes del gaming, el Note 50 Pro incluye sonido JBL con tecnología de audio DTS, motor de vibración inmersiva y un sistema de enfriamiento interno que evita sobrecalentamientos. Optimizado hasta 90FPS para títulos como Mobile Legends, por ejemplo.
Inteligencia que se activa con un toque
Cuenta con One‑Tap AI, la propuesta de Infinix para facilitarte la vida con IA en un solo toque: traduce llamadas, recorta imágenes, genera textos, resume páginas web, etc. Además, con el Bio-Active Halo monitorea tu ritmo cardíaco y saturación de oxígeno.