Instagram se ha convertido en una red social alterna a TikTok. Mediante ella no solo tienes la opción de crear videos de corta duración a modo de Reels para que toda tu comunidad vea lo que realizas. Pero también en ella puedes compartir las fotos o clips de tus viajes. ¿Te siguen muchas personas? Si eres alguien que tiene demasiados seguidores, entonces es momento de proteger lo que publicas con un sencillo truco que te permitirá ocultar tus historias , de esa manera ciertos usuarios no se enterarán lo que has compartido en ese instante ni lo que estás haciendo. Solo debes seguir estos pasos. Eso sí, no hay necesidad de descargar alguna aplicación de terceros o aquellos programas que suelen intervenir en tu listado de contactos.

Cómo ocultar tus historias a alguien en Instagram

Este truco funciona tanto en los terminales Android como en los iPhone. Lo primero que hay que hacer será ir a configuración de tu cuenta de Instagram, donde deberás pulsar sobre tu perfil . En ese instante dirígete al icono de las tres rayas horizontales de la esquina superior derecha de tu pantalla.

De esta manera ocultarás tus historias de Instagram a alguien. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora solo ve donde dice “Ocultar historia y video en vivo” , y en ese mismo apartado observarás otra alternativa que: “Ocultar historias” , misma que deberás activar en tu cuenta.

, y en ese mismo apartado observarás otra alternativa que: , misma que deberás activar en tu cuenta. En ese momento solo debes seleccionar, del total de seguidores, a quiénes no deseas que se muestren esos videos efímeros. De esa forma, ese usuario no sabrás que has publicado una historia ni mucho menos se enterará de que está en la lista “negra” .

