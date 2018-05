¿A quién no le gusta recibir corazones en Instagram ? Si quieres tener una idea sobre cuál es el mejor momento para compartir una publicación en esta red sociales, aquí te compartimos un reporte interesante elaborado por Later , una app de programación para Instagram .



A partir de una base de 60 000 publicaciones y consultando a una red de administradores de medios sociales, Later reveló que la mejor hora para publicar en Instagram es entre las 11 a.m. y 1 p.m., y 7 p.m. a 9 p.m.



Respecto al día, varias investigaciones apuntan a los miércoles y los jueves, aunque algunos especialistas discrepan. Las publicaciones hechas los fines de semana tienden a fallar, pero eso depende del carácter de tu cuenta en Instagram .



En lo que sí todos coinciden es el domingo como el peor día para publicar, debido al poco tráfico en la red.



¿Ustedes qué opinan?



