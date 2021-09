Una de las redes sociales que ha cambiado radicalmente su apariencia es Instagram, pues en un comienzo la referida plataforma solo te permitía subir fotografías, sin embargo, más adelante añadieron el sistema conversaciones, las historias o estados, habilitaron la subida de videos y por último los Reels al mismo estilo de TikTok. ¿Qué pasa si entre mis contactos hay alguien que publica material inadecuado? tienes dos opciones, eliminarlo o bloquear sus publicaciones sin dejar de seguirlo, te enseñaremos los pasos para esta última.

Las redes sociales son espacios virtuales en donde las personas pueden interactuar, informarse acerca de las noticias de último momento, ver videos y publicar sus actividades cotidianas, pero, hay algunas personas que suben cosas no aptas para todo público, que no tienen sentido y menos discreción.

Aunque puedes reportar esas publicaciones, eliminar o bloquear definitivamente a ese contacto de Instagram, muchas veces no lo haces por respeto, ya que se puede tratar de un familiar, un compañero del trabajo o hasta el jefe de la compañía donde laboras. ¿Entonces qué hago? la salida más factible es silenciar todas sus publicaciones para que no te aparezcan en la sección de noticias.

CÓMO SILENCIAR LAS PUBLICACIONES DE UN CONTACTO

Primero, dirígete a cualquier publicación del contacto que quieres silenciar en Instagram .

. Presiona los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho de la publicación.

Se desplegarán varias opciones, elige la que dice ‘Ocultar’.

Ahora, te saldrá el siguiente mensaje: “Se ocultó esta publicación. Verás las publicaciones de (nombre del usuario) más abajo en el feed” .

. Debajo de dicho aviso te saldrán otras dos opciones: ‘Silencia a (nombre del usuario)’ o ‘Dejar de seguir a (nombre del usuario)’, presiona la primera.

Finalmente, se abrirá una mini ventana que te permitirá elegir si quieres silenciar solo publicaciones o publicaciones e historias, escoge la que desees.

Listo, ahora ya no te saldrán las publicaciones de ese contacto nunca más. Si eres de las personas que le presta su celular a un menor de edad ya no tendrás que preocuparte de que vean dicho contenido restringido para menores. Es importante aclarar que este procedimiento solo puedes realizarlo desde la versión móvil, desde la computadora o portátil no podrás hacerlo.

¿Tienes problemas para iniciar sesión en Instagram? ¿Tu cuenta está hackeada, suspendida o bloqueada? ¿Necesitas ayuda para activar tu cuenta? Todas estas interrogantes y más inconvenientes con el aplicativo las puedes resolverlas en el centro de ayuda, solo haz clic aquí.