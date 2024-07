Empezamos julio y los usuarios de WhatsApp Plus deben ponerse al día con la versión más actual del APK. Ahora mismo, la comunidad tiene acceso a WhatsApp Plus v17.85 y la instalación es sumamente sencilla. Te decimos cómo hacer la descarga y qué necesita tu smartphone Android para que operes el mod sin problemas.

Quizá tengas la duda sobre qué es WhatsApp Plus. El aplicativo es una versión modificada de WhatsApp que salió por primera vez en 2015 y es la base para otros mods que han ganado igual popularidad como WhatsApp Plus Rosado, Gold, Femenino, GB, YMWhatsApp, entre otros. La diferencia es que los usuarios tendrán acceso a herramientas que no están disponibles en WhatsApp de Meta, debido a que un grupo de desarrolladores independiente es responsable de las actualizaciones.

Debes tener en cuenta que WhatsApp Plus v17.85 es un APK y requiere de que sepas algo más de información técnica sobre tu celular, porque el mod no está disponible para todos los sistemas operativos de Google. Solo los celulares con Android 5 para adelante podrán hacer la instalación del APK. Acude a Configuración - Sistema o Información del teléfono - Información de Software para descubrir la versión instalada en tu smartphone.

Cómo descargar e instalar WhatsApp Plus v17.85

Sigue la ruta Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats en tu teléfono Android

en tu teléfono Dale clic en hacer copia de seguridad en Google Drive para traspasar tus chats en la nueva app.

Desinstala la aplicación oficial de WhatsApp.

Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus v17.85 desde este enlace .

. Activa la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas .

y dale clic en o . Abre el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta concluir la descarga.

Accede a WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono.

e ingresar tu número de teléfono. Ahora restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales.

Cómo verificar si mi versión de WhatsApp Plus es segura

La instalación de APK es riesgosa si acudes a fuentes no confiables. Nuestro consejo es revisar la firma digital del APK porque así podrás saber quién es el desarrollador original y percatarte de que no sea un archivo manipulado. Cuando descargues el APK (sin instalar) en una computadora, acude a la página APK Signature Verification para hacer la verificación correspondiente. Solo tendrás que cargar el fichero del APK (WhatsApp Plus, por ejemplo) a la página y esperar el resultado.

También te recomendamos visitar la página VirusTotal. Funciona igual que APK Signature Verification: cargar el fichero en cuestión y esperar el resultado. Así podrás enterarte si es que no contiene malware o cualquier otro software malicioso.

Nunca está de más revisar los permisos que ofreces a WhatsApp Plus cuando hagas la instalación. Si WhatsApp Plus te pide acceso a base de datos que no coinciden con la función de la app, es una señal de alerta.

Beneficios de WhatsApp Plus

Antiban: la versión asegura que WhatsApp no te bloquee la cuenta.

Solución a caducidad anticipada: el sistema corrige el problema de caducidad antes del 19 de enero de 2024.

Efectos animados para pantalla principal y chats.

Mensajes programados para automizar las comunicaciones con los contactos.

Reenviar estados a otros usuarios.

Usar diferentes tipos de modulación de voz.

Podrás usar el “Estilo iPhone” con emojis, temas y estética con los acabados del teléfono de Apple.

Mensajes e “Imágenes bomba” que permiten enviar contenido que desaparece después de ser vistos.

Actualización de Kernel para las mejoras en el núcleo del software.

Nuevos emojis actualizados.

Personalización de interfaz para adaptar colores y tamaño de fuente a tu gusto.

Podrás enviar archivos grandes de audio y video.

Calidad original en fotos para la descarga y el envío.

Funciones mejoradas para compartir contenido rápidamente.

Variedad de temas y estilos para personalizar la aplicación.

Mejoras en la privacidad de las cuentas como ocultar la foto de perfil a ciertos contactos.

Podrás navegar en Modo Oculto: ver historias y estados sin ser detectado.

Podrás leer los mensajes e historias eliminados por otros usuarios.

Copia y pega solo partes seleccionadas de textos.

Se podrá verificar las horas de conexión y estado directamente desde la pantalla de chat.

