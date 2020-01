¿Quieres Windows 10 totalmente gratis y legal? A partir del 14 de enero Microsoft anunció que dejará sin servidores a Windows 7, esto generaría a que millones de malwares ingresen a tu computadora dañándola lentamente al no recibir soportes ni parches de seguridad durante los siguientes años.

La única solución para poder salvarse de este procedimiento es instalar la versión de Windows 10 que, durante su lanzamiento el 2015, pudo descargarse de manera gratuita. ¿Cómo lo reemplazo?

Si bien poder actualizar Windows 7 a Windows 10 es necesario comprar la licencia por 135 euros, lo que equivale a 504 soles. Sin embargo, existe un truco para poder actualizar tu software de manera rápida y, lo que es mejor, totalmente gratis.

Comprar la licencia de Microsoft de Windows 10 cuesta 154 euros. (Foto: Microsoft)

Cómo conseguir Windows 10 gratis

De momento Windows 10 se puede obtener totalmente gratis siempre y cuando cuentes con una licencia original y hayas activado Windows 7 en su estado natural.

Para aprovecharte de ello ve a la página de descarga de Windows 10, y pulsa sobre el botón Descargar ahora la herramienta.

Te descargarás el archivo MediaCreationTool.exe, el cual debes ejecutar en tu ordenador con Windows 7 o Windows 8.1 que tengas pensado actualizar. Tras aceptar la licencia, la aplicación te preguntará qué deseas hacer. Elige la opción Actualizar este equipo ahora y pulsa sobre Siguiente.

Al hacerlo la aplicación empezará a descargarse Windows 10. El proceso puede durar unos minutos. Cuando termine, la aplicación te irá guiando por diferentes ventanas preguntándote diferentes cosas sobre la actualización, como el tipo de Windows 10 que quieres o qué archivos de tu ordenador quieres conservar.

Mediante este enlace podrás descargar Windows 10 totalmente gratis, siempre y cuando cuentes con la licencia original de Windows 7.

Una vez lo tengas todo preparado llegarás a la ventana en la que te dice que lo tienes todo listo para instalar, y sólo te quedará pulsar Instalar para iniciar el proceso de actualización. Cuando lo hagas, tu nuevo Windows 10 estará preactivado con una licencia que sólo es válida para tu ordenador.

Si no cuentas con una licencia original, puede probar un demo de Windows 10, pero eso sí, no podrás volver a entrar a tu PC si es que no compras el paquete completo del nuevo software.