Mundial Rusia 2018: ¿Cómo la analítica de datos aporta al fútbol?

El Mundial Rusia 2018 es un espectáculo que todos aman por el talento de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, el evento deportivo no solo es escenario de goles espectaculares: detrás de cada partido, hay un interesante universo de análisis de datos.



¿Qué aporta la analítica al fútbol? ¡Pues muchas cosas que todo equipo debe tomar en cuenta para tener el mejor desempeño en la cancha! Con la analítica puedes predecir el accionar de los jugadores para ajustar una estrategia adecuada contra el rival.



“En los últimos años, la tecnología se ha convertido en el director técnico de los equipos deportivos porque resulta ser un factor clave no solo para identificar problemas que tienen, sino también para hacer un completo estudio de la situación de cada jugador y así poder establecer la mejor estrategia de juego adecuada” , comenta Marcelo Sukni , gerente general de SAS Perú .



No creas que la analítica de datos es exclusiva de las grandes selecciones. Los equipos chicos también hacen uso de la analítica para maximizar sus pocos recursos en el terreno de juego.



De acuerdo con Sukni, la analítica en el deporte puede ayudar además en aspectos económicos a los clubes :



Estrategias de seguridad para un mejor control de la hinchada. Una correcta evaluación de los espacios y de la capacidad haría posible una adecuada distribución del personal.



El uso de algoritmos predictivos ayuda al departamento de Marketing de los equipos a ganar más seguidores y promocionar la venta de boletos vía Internet.

Vea también Samsung Galaxy en problemas por falta de innovación ante el iPhone X de Apple