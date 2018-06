Este jueves 14 de junio comenzará el Mundial Rusia 2018 . 32 selecciones buscarán demostrar cuál es la mejor del mundo, Perú será parte de la gran fiesta del fútbol y no pues perderte ni un solo instante del paso de la 'Bicolor'. Te compartimos la forma de ver los partidos por Internet .

Ver el Mundial por Internet

Televisa y TV Azteca han confirmado que usarán sus derechos de transmisión para compartir algunos de los 64 partidos del Mundial . Para ver los encuentros, solo deberás visitar sus sitios webs en las que transmiten los mismo que en televisión abierta.

Si cuentas con un dispositivo Roku , habrá canales que solo estén transmitiendo el certamen. En caso cuentes con un aparato Android , existen aplicaciones como You TV Player para ver televisión abierta desde tu móvil sin costo.

En el caso que pagues por un servicio de televisión como Total Play, izzi Go y Blue To Go , puedes descargar sus aplicativos para móviles y ver el Mundial en cualquier parte con una conexión estable de Internet.

¿La aplicación de la FIFA transmitirá el Mundial?

FIFA te actualizará al instante sobre todas las incidencias de Rusia 2018 ; no obstante, no contará con un reproductor de video en cual se proyecten los partidos del certamen. Una vez finalizado los partidos se compartirán los momentos más relevantes.

FASE DE GRUPOS DE RUSIA 2018:

14 de junio

PARTIDO HORA PERUANA GRUPO CANALES Rusia vs. Arabia Saudita 10:00 a.m. A Latina, TV Pública, DirecTV, Mediaset, Telecinco, TDN, Televisa, Azteca

15 de junio

PARTIDO HORA PERUANA GRUPO CANALES Egipto vs. Uruguay 7:00 a.m. A Red Uruguaya de Televisión, Montecarlo TV, Canal 10 Marruecos vs. Irán 10:00 a.m. B DirecTV, Latina, Mediaset, Telecinco España vs. Portugal 1:00 p.m. B Mediaset, Telecinco, Cuatro, Latina, DirecTV, TV Pública, TDN, Televisa, Azteca

16 de junio

PARTIDO HORA PERUANA GRUPO CANALES Francia vs. Australia 5:00 a.m. C Latina, DirecTV, SKY , Azteca, Telecinco, Mediaset, Caracol Argentina vs. Islandia 8:00 a.m. D TV Pública, Latina, DirecTV, Telecinco, Mediaset, Canal 13, TVN Perú vs. Dinamarca 11:00 a.m. C Latina, TV Pública, Caracol, RCN , DirecTV, Telecinco, Mediaset, Mega, RTS Croacia vs. Nigeria 2:00 p.m. D TV Pública, Latina, DirecTV, TDN , SKY , Caracol, Mediaset, Telecinco

17 de junio

PARTIDO HORA PERUANA GRUPO CANALES Costa Rica vs. Serbia 7:00 a.m. E Teletica, SKY , Movistar, Latina, DirecTV, Mega, TV Pública, RCN México vs. Alemania 10:00 a.m. F SKY México, TDN , Televisa, TV Azteca, Latina, DirecTV, TV Pública, Telecinco, Mediaset Brasil vs. Suiza 1:00 p.m E Latina, DirecTV, TDN , Televisa, TV Azteca, TV Pública, Mega, Canal 13

18 de junio

PARTIDO HORA PERUANA GRUPO CANALES Suecia vs. Corea del Sur 7:00 a.m. F Latina, DirecTV, Telecinco, Mediaset, TFN , TV Pública, Mega, Caracol Panamá vs. Bélgica 10:00 a.m. G RPC TV, Telemetro, Cable Onda Sports, TVM ax, DirecTV, Latina, Mega, Canal 13, TV Pública, SKY Inglaterra vs. Túnez 1:00 p.m. G Latina, DirecTV, Mediaset, Telecinco, TV Pública, RCN , Caracol

19 de junio

PARTIDO HORA PERUANA GRUPO CANALES Polonia vs. Senegal 10:00 a.m. H Latina, DirecTV, Azteca, SKY , TV Pública, Mega, TDN , Mediaset, Telecinco, Caracol RCN , FS1 Colombia vs. Japón 7:00 a.m. H Caracol, RCN , DirecTV Sports, Latina, TV Pública, Mega, Tigo Sports, TV Azteca, Telecinco, Mediaset Rusia vs. Egipto 1:00 p.m. A Latina, DirecTV, RCN , Mega, Telecinco, Mediaset, RCN , Caracol, TV Pública, Canal 13

20 de junio

PARTIDO HORA PERUANA GRUPO CANALES Portugal vs. Marruecos 7:00 a.m. B Latina, DirecTV, Azteca, Televisa, Mega, Telecinco, Mediaset, Cuatro, RCN , Caracol Uruguay vs. Arabia Saudita 10:00 a.m. A Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Latina, DirecTV, Mediaset, Telecinco, RCN , Caracol, Tigo Sports, Mega España vs. Irán 1:00 p.m. B Mediaset España: Telecinco, Cuatro, DirecTV, Latina, Mega, TDN , Tigo Sports, RCN , Caracol

21 de junio

PARTIDO HORA PERUANA GRUPO CANALES Dinamarca vs. Australia 7:00 a.m. C Latina, DirecTV, TV Pública, Canal 13, Mega, Caracol, RCN , Mediaset, Telecinco, Tigo Sports Perú vs. Francia 10:00 a.m. C Latina, DirecTV, TV Pública, Canal 13, Mega, Caracol, RCN , Mediaset, Telecinco, Tigo Sports Argentina vs. Croacia 1:00 p.m. D Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV, Latina, Telecinco, Mediaset, RCN , Caracol, Tigo Sports, Mega, Canal 13

22 de junio

PARTIDO HORA PERUANA GRUPO CANALES Costa Rica vs. Brasil 7:00 a.m. E Teletica, Sky, Movistar, Latina, DirecTV, TV Pública, TyC Sports, Mega, Canal 13, RCN , Caracol, Mediaset, Telecinco Nigeria vs. Islandia 10:00 a.m. D Latina, TV Pública, DirecTV, TyC Sports, RCN , Mega, Canal 13, Tigo Sports Suiza vs. Serbia 1:00 p.m. E Latina, DirecTV, Mega, Canal 13, Tigo Sports, Telecinco, Mediaset, RCN

23 de junio

PARTIDO HORA PERUANA GRUPO CANALES Béligca vs. Túnez 7:00 a.m. G VRT , RTBF , Latina Alemania vs. Suecia 1:00 p.m. F ARD , ZDF , Sky Deutschland, SVT , TV4, Latina Corea del Sur vs. México 10:00 a.m. F SKY México, TDN , Televisa y TV Azteca, Latina

24 de junio

PARTIDO HORA PERUANA GRUPO CANALES Inglaterra vs. Panamá 7:00 a.m. G RPC TV, Telemetro, Cable Onda Sports, TVM ax, Televisora Nacional, Sky, Latina Japón vs. Senegal 10:00 a.m. H DirecTV Sports, Latina Polonia vs. Colombia 1:00 p.m. H Caracol, RCN , DirecTV Sports, Latina

25 de junio

PARTIDO HORA PERUANA GRUPO CANALES Uruguay vs. Rusia 9:00 a.m. A Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Latina Arabia Saudita vs. Egipto 9:00 a.m. A DirecTV Sports, Latina España vs. Marruecos 1:00 p.m. A Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad, Latina Irán vs. Portugal 1:00 p.m. A IRIB , RTP , Latina

26 de junio

PARTIDO HORA PERUANA GRUPO CANALES Dinamarca vs. Francia 9:00 a.m. C TF1, beIN Sports, DR, Latina Australia vs. Perú 9:00 a.m. C DirecTV Sports, Latina Islandia vs. Croacia 1:00 p.m. D RÚV , HRT , Latina Nigeria vs. Argentina 1:00 p.m. D Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports, Latina

27 de junio

PARTIDO HORA PERUANA GRUPO CANALES Corea del Sur vs. Alemania 9:00 a.m. F ARD , ZDF , Sky Deutschland, Latina México vs. Suecia 9:00 a.m. F SKY México, TDN , Televisa y TV Azteca, Latina Serbia vs. Brasil 1:00 p.m. E Globo, SporTV y Fox Sports, Latina Suiza vs. Costa Rica 1:00 p.m. E Teletica, Sky, Movistar

28 de junio

PARTIDO HORA PERUANA GRUPO CANALES Japón vs. Polonia 9:00 a.m. H TVP , DirecTV Sports Senegal vs. Colombia 9:00 a.m. H Caracol, RCN , DirecTV Sports, Latina Inglaterra vs. Bélgica 1:00 p.m. G VRT , RTBF Panamá vs. Túnez 1:00 p.m. G RPC TV, Telemetro, Cable Onda Sports, TVM ax, Televisora Nacional, Sky

OCTAVOS DE FINAL DE RUSIA 2018:

30 de junio

PARTIDO HORA PERUANA 1° Grupo C vs. 2° Grupo D 9:00 a.m. 1° Grupo A vs. 2° Grupo B 1:00 p.m.

1 de julio

PARTIDO HORA PERUANA 1° Grupo B vs. 2° Grupo A 9:00 a.m. 1° Grupo D vs. 2° Grupo C 1:00 p.m.

2 de julio

PARTIDO HORA PERUANA 1° Grupo E vs. 2° Grupo F 9:00 a.m. 1° Grupo G vs. 2° Grupo H 1:00 p.m.

3 de julio

PARTIDO HORA PERUANA 1° Grupo E vs. 2° Grupo F 9:00 a.m. 1° Grupo G vs. 2° Grupo H 1:00 p.m.

CUARTOS DE FINAL:

6 de julio

PARTIDO HORA PERUANA CF1: Ganador 2 vs. Ganador 1 9:00 a.m. CF2: Ganador 5 vs. Ganador 6 1:00 p.m.

7 de julio

PARTIDO HORA PERUANA CF3: Ganador 7 vs. Ganador 8 9:00 a.m. CF4: Ganador 3 vs. Ganador 4 1:00 p.m.

SEMIFINALES

10 de julio

PARTIDO HORA PERUANA Ganador CF1 vs. Ganador CF2 1:00 p.m.

11 de julio

PARTIDO HORA PERUANA Ganador CF4 vs. Ganador CF3 1:00 p.m.

TERCER PUESTO

14 de julio

PARTIDO HORA PERUANA Perdedor SF1 vs. Perdedor SF2 9:00 a.m.

FINAL