Netflix ya publicó los siguientes estrenos para septiembre del 2018. Conoce aquí las series y películas que se podrán ver en la plataforma de stream.Marvel añadirá a su catálogo la primera entrega de Ant-Man.

Otras series que ya cuentan con sus primeras temporadas también sumarán los estrenos de las secuelas a Netflix. Revisa la lista completa aquí:

Netflix - Series que se estrenan en septiembre 2018:



Las chicas del cable: Temporada 3 (7/9/2018)



Maniac: Miniserie (21/9/2018)



Marvel – Iron Fist: Temporada 2 (7/9/2018)



BoJack Horseman: Temporada 5 (14/9/2018)



Ingobernable: Temporada 2 (14/9/2018)



Atypical: Temporada 2 (7/9/2018)



American Vandal: Temporada 2 (14/9/2018)



El marginal: Temporada 2 (28/9/2018)



The Good Place: Temporada 3 (28/9/2018)



La catedral del mar (1/9/2018)



Gotham: Temporada 4 (1/9/2018)



How to Get Away With Murder: Temporada 4 (1/9/2018)



Ash vs. Evil Dead: Temporada 2 (3/9/2018)



The World's Most Extraordinary Homes: Temporada 2, Parte A (14/9/2018)



The Good Cop (21/9/2018)



DC's Legends of Tomorrow: Temporada 3 (11/9/2018)



Marvel – Inhumans: Temporada 1 (1/9/2018)



Supergirl: Temporada 3 (10/9/2018).



Anatomía de Grey: Temporada 14 (1/9/2018)



Marvel – Runaways: Temporada 1 (25/9/2018)



Once Upon a Time: Temporada 7 (25/9/2018)



Netflix - Películas que se estrenan en septiembre 2018:

Nappily Ever After: El rizado camino a la felicidad (21/9/2018)



Sierra Burgess es una loser (7/9/2018)



La tierra de hábitos constantes (14/9/2018)



En carne propia: Los últimos días de Stefano Cucchi (12/9/2018)



Hold the Dark (28/9/2018)



Marvel – Ant-Man (1/9/2018)



Jason Bourne (9/9/2018)



Carol (1/9/2018)



Francisco: El padre Jorge (1/9/2018)



El último Elvis (1/9/2018)



12 horas para sobrevivir: El año de la elección (9/9/2018)



La maldición de Thelma (1/9/2018)



The Most Assassinated Woman in the World (7/9/2018)



Hacia lo desconocido (13/9/2018)



Born to Be Blue: La historia de Chet Baker (18/9/2018)



Brooklyn: Un amor sin fronteras (15/9/2018)



Mi abuela (1/9/2018)



Los popstar nunca se detienen (9/9/2018)



Testamento de juventud (15/9/2018)



Netflix - Documentales y especiales que se estrenarán en septiembre 2018:

Quincy (21/9/2018)



Chef's Table: Volumen 5 (28/9/2018)



City of Joy (7/9/2018)



Jane (12/9/2018)



Mountain (1/9/2018)



Boca Juniors confidencial (14/9/2018)



D.L. Hughley: El contreras (18/9/2018)



12 de julio de 1998: El día perfecto (1/9/2018)



Sepultura Endurance (18/9/2018)



Walk with Me (1/9/2018)