¿Por qué Black Mirror: Bandersnatch no se reproduce en mi Netflix? Aquí la respuesta a este fallo

Black Mirror: Bandersnatch es una película interactiva que no está disponible en todos los dispositivos. Sucede que esta producción de Netflix trae cinco finales alternativos según las opciones que elija el espectador.



Con tan solo leer la palabra "elegir", ya sabrás que la propuesta de Netflix con Black Mirror: Bandersnatch depende de las capacidades del sistema de reproducción. Varias usuarios han notificado, por ejemplo, que Apple TV, Chromecast, Amazon Fire y algunas Smart TV antiguas no son capaces de reproducir la cinta.



Sucede que algunos contenidos de Netflix se guarda en precache para que el streaming sea más fluido en casos de conexión lenta. En caso de Black Mirror: Bandersnatch, el precacheo se hace por dos rutas posibles, algo que las versiones anteriores de Netflix no son capaces de realizar.



De hecho, Black Mirror: Bandersnatch ha requerido algunos cambios en la ventana de reproducción de Netflix, como la barra de tiempo y las funciones de botones de retroceso. Cabe precisar que Netflix no ha confirmado si la película llegará a estar disponible en todas las versiones de la app.