Hay que admitir algo. Siempre al final de cada temporada en una maratónica sesión de Netflix reflexionamos un poco sobre el tiempo que acabamos de perder frente al televisor. Hacemos un ligero cálculo, nada tan serio... Pero con este servicio tendrás el cálculo exacto.



Junkies es una página web en la que el usuario puede ingresar la serie que desea contabilizar según temporada y episodio. Luego das clic en "Agregar" y obtendrás automáticamente el resultado en días, horas y minutos.



Lo interesante de Junkies es que puedes agregar más de una serie y así contabilizar el acumulado del tiempo invertido en observar toda la parrilla de tus series favoritas. Sin duda es útil para ser consciente del tiempo que la pasamos en Netflix.



Aquí un par de resultados según algunos programas.



The Simpsons (29 temporadas - 21 episodios): 9 días, 18 horas y 18 minutos



The Walking Dead (8 temporadas - 16 episodios): 3 días, 8 horas y 30 minutos.



Orange is the new black (5 temporadas - 13 episodios): 2 días y 17 horas.



Game of Thrones (7 temporadas - 7 episodios): 2 días y 19 horas.

