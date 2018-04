Larga vida para 'Fast and the Furious'. Netflix confirmó que el futuro lanzamiento exclusivo de una serie animada basada en la saga cinematográfica.



Netflix señaló que la nueva serie animada de 'Fast and the Furious' es resultado de una alianza con DreamWorks Animation.



La serie animada contará la historia de Tony Toretto, el joven primo de Dominic Toretto (Vin Diesel), quien ha sido reclutado por una agencia gubernamental para infiltrarse en un equipo de élite que actúa como fachada de una organización delictiva.



La nueva producción que se estrenará en Netflix será producida por Vin Diesel, Neal Mortiz y Chris Morgan. Se desconoce el reparto de voces y si algún actor de las películas tendrá alguna participación especial.



'Fast and the Furious' viene preparando sus películas nueve y diez para 2020 y 2021, respectivamente.



¿Será acaso que tanto éxito tenga algún final? Déjanos tu opinión en los comentarios.