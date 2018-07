Netflix permitirá cambiar la imagen de tu perfil por la de personajes de series y películas

Una escena cotidiana. Quedas con tus amigos para ver Netflix , ingresas a la plataforma y debes elegir tu cuenta. La mayoría no se toma la molestia de leer el nombre de cada cuenta, sino de deja llevar por la imagen del perfil. Si este es tu caso, aquí te daremos una sorpresa.



Netflix ha añadido una nueva función para que los usuarios puedan cambiar las imágenes de los avatar por personajes de películas y series. El cambio forma parte de las intenciones de Netflix por mejorar la interfaz con un diseño más agradable.



La galería de imágenes con la que podrás personalizar tu avatar consta de 100 alternativas de las series más conocidas como Orange is the New Black , Luke Cage , Stranger Things , Unbreakable Kimmy Schmidt , entre otras. Netflix aseguró que más adelante agregará otras 100 más.



Los nuevos avatares de Netflix estarán disponibles en el sitio web, dispositivos móviles y televisores inteligentes en las próximas semanas.

