Hace unos meses informábamos que Herny Cavill fue confirmado para el papel de Geralt de Rivia en The Witcher de Netflix. La plataforma de series y películas realizará una producción basada en los libros y videojuegos del mismo nombre. Pues ahora traemos noticias sobre Ciri y Yennefer.

Según se lee en The Hollywood Reporter, Freya Allan (Into Tthe Badlands) será quien interprete a Ciri en esta historia de brujos. Por otro lado, Anya Chalotra (Wanderlust) se pondrá en la piel de Yennefer de Vengerberg.

Esta noticias llega días después de que la showrunner de la producción, Lauren Schmidt Hissrich, abandonara las redes sociales por las filtraciones. The Witcher de Netflix requería 'actrices de tez oscura y de otras minorías étnicas' para interpretara Ciri.

Ella comentó que comprendió el reclamo y reacción de parte de los fans de la saga: " Es una parte de hacer una serie de televisión, y especialmente una serie tan grande." Y añadió que no se eliminará las raíces eslovacas de The Witcher :



" Una de las cosas que más me preocupa es que la gente tenga miedo de que vayamos a eliminar el contexto cultural de The Witcher, para eliminar sus raíces eslovacas, de lo que la gente en Polonia está tan orgullosa. Eso no podría estar más lejos de la verdad. Lo que siempre he querido hacer es tomar estas historias eslovacas y darles una audiencia global".