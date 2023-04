NVIDIA ha anunciado oficialmente la nueva GPU GeForce RTX 4070, diseñada con todos los avances de la arquitectura NVIDIA Ada Lovelace. La RTX 4070 incluye características como el renderizado neuronal DLSS 3, tecnologías de trazado de rayos en tiempo real y la capacidad de ejecutar la mayoría de los juegos modernos en más de 100 fotogramas por segundo a una resolución de 1440p. Todo esto con un precio inicial de $599.

En la actualidad, los jugadores de PC buscan experiencias visuales de alta calidad, con el 83% de las tarjetas gráficas GeForce de la serie RTX 40 habilitando el ray tracing y el 79% activando DLSS. La tercera generación de DLSS, un avance revolucionario en gráficos impulsados por IA, mejora significativamente el rendimiento.

Matt Wuebbling, vicepresidente de marketing global de GeForce en NVIDIA, afirmó que activar el ray tracing y DLSS se ha convertido en una prioridad principal para la mayoría de los jugadores de PC. Además, destacó que la RTX 4070 es una actualización increíble para aquellos que usan GPUs de generaciones anteriores, con precios desde $599.

Juegos óptimos para NVIDIA GeForce RTX 4070

La RTX 4070 permite a los jugadores disfrutar de títulos recientes y exigentes como A Plague Tale: Requiem, Dying Light 2, Microsoft Flight Simulator y Warhammer 40,000: Darktide, superando los 100 cuadros por segundo gracias a DLSS 3. También es compatible con juegos populares como Battlefield 2042, Call of Duty: Modern Warfare II y Marvel’s Guardians of the Galaxy que ya utilizan DLSS 2.

DLSS 3 crea nuevos fotogramas de alta calidad impulsados por IA para una visualización y gameplay más fluidos, representando siete de cada ocho píxeles en una escena. La latencia se reduce mediante NVIDIA Reflex, que optimiza la comunicación entre dispositivos y monitores.

El rendimiento del trazado de rayos también ha mejorado significativamente gracias a innovaciones como Shader Execution Reordering (SER), Micromapa de Opacidad de última generación y motores de micromalla de desplazamiento. Estos avances permiten que incluso los juegos más exigentes implementen múltiples efectos de ray tracing o incluso trazado de rayos completo, también conocido como Path Tracing, para una mayor inmersión y realismo.

La combinación de trazado de rayos de tercera generación y DLSS ha resultado en un incremento de 16 veces en las operaciones de ray tracing por píxel en los últimos cinco años. Las tasas de adopción han aumentado rápidamente, con más de 400 juegos y aplicaciones RTX disponibles, y la adopción de DLSS 3 es siete veces más rápida que la de su predecesor.

Rendimiento de la GeForce RTX 4070

Comparada con la RTX 2070 SUPER, la nueva GeForce RTX 4070 ofrece un rendimiento promedio 2,6 veces superior con DLSS 3 y 1,4 veces superior al de la GeForce RTX 3080 también con DLSS 3.

Aunque DLSS 3 proporciona un aumento significativo en el rendimiento de las GPU Ada Lovelace, la GeForce RTX 4070 también destaca en juegos tradicionales que no cuentan con características avanzadas como el trazado de rayos y DLSS. En estos juegos rasterizados, la GeForce RTX 4070 iguala el rendimiento de la GeForce RTX 3080 pero con casi la mitad de la potencia y 2 GB adicionales de memoria.

Además, la RTX 4070 cuenta con mejoras en su subsistema de memoria, incluyendo 36 MB de caché L2 y 12 GB de memoria GDDR6X de ultra alta velocidad, lo que permite a los jugadores disfrutar de una experiencia de juego óptima en una amplia variedad de títulos.

