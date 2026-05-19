OPPO confirma la llegada del Find N6 a Perú, el plegable premium que redefine la productividad móvil

OPPO, marca líder en tecnología móvil, anuncia la llegada oficial del OPPO Find N6 a Perú, su más reciente smartphone plegable premium diseñado para transformar la productividad. Tras su presentación internacional y la positiva acogida obtenida en distintos mercados por su diseño ultradelgado, capacidades de inteligencia artificial y la innovadora tecnología Pliegue Invisible, este dispositivo se prepara para ampliar la experiencia de los celulares plegables de alta gama en el país.

“La serie OPPO Find N siempre ha liderado el mercado de los plegables al estar a la vanguardia de las tecnologías innovadoras. Con el Find N6, hemos logrado un gran avance en la arquitectura de la bisagra y en los materiales de la pantalla. Al introducir el primer Pliegue Invisible de la industria, estamos abriendo nuevas posibilidades para lo que puede ser la experiencia de un smartphone plegable”, sostiene la compañía.

Desde los primeros días de la tecnología plegable, las marcas en la pantalla han sido una de las principales preocupaciones de los usuarios, restándole naturalidad al atractivo de las pantallas amplias de estos dispositivos. Sin embargo, la serie OPPO Find N ha buscado soluciones de manera constante. En 2021, el Find N original redefinió la experiencia plegable con su innovadora bisagra Flexion Hinge, transformando los pliegues profundos y notorios en algo mucho más sutil y discreto. Desde entonces, cada nueva generación ha perfeccionado esta tecnología, posicionando a la marca como líder de la industria tanto en fluidez visual como táctil.

Es así como el Find N6 representa un gran salto adelante gracias al Pliegue Invisible, que permite a los usuarios disfrutar de una experiencia inmersiva en una gran pantalla con imágenes fluidas y una respuesta táctil continua. Y aún mejor: está diseñado para mantenerse así, conservando una superficie plana y lisa incluso después de años de uso.

Basándose en el legado ultradelgado de su predecesor, el Find N6 se encuentra entre los plegables tipo libro más delgados del mercado. Rivaliza con los smartphones insignia tradicionales en formato barra en términos de ergonomía, ofreciendo un agarre cómodo y sin fatiga incluso durante un uso prolongado. El refinado diseño simétrico Cosmos Ring alberga la nueva cámara Hasselblad Ultra-Clear de 200 MP, ofreciendo fotografía de nivel profesional sin el volumen típico de un gran módulo de cámara sobresaliente.

El Find N6 estará disponible en dos colores: el clásico y profundo Titanio Estelar y el vibrante Naranja Azafrán. Además, para lograr un acabado uniforme en oro rosa sobre la carcasa de la bisagra de aleación de titanio, la versión Naranja Azafrán incorpora un Gold Hinge Trim que utiliza una técnica de dorado de alta precisión con oro auténtico, añadiendo un toque de lujo atemporal a su resistente estructura de titanio.

Disponibilidad

Para quienes deseen ser parte de la preventa del nuevo OPPO Find N6 y conocer más sobre este innovador smartphone plegable, ya pueden registrarse a través del siguiente enlace: https://www.oppostore.pe/pages/find-n6-registro