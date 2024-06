¡Todos somos Perú! La selección dirigida por Jorge Fossati lo dejará todo en la Copa América 2024 y tú no puedes quedarte sin ser testigo de cada encuentro en vivo. Probablemente, no tengas un televisor cerca pero sí batería suficiente en tu smartphone para ver todo el encuentro hasta llegar a casa. Aquí te contamos qué necesitas para acceder a la transmisión de los encuentros de Perú en alta calidad.

Hay dos maneras para ver los partidos de la selección peruana en la Copa América en tu teléfono inteligente. Puedes usar la aplicación América tvGO, disponible en sistemas operativos Android y iOS. Necesitarás un teléfono con versión Android 8 y posteriores, o un iPhone con iOS 16 para adelante. El software hace que los usuarios puedan ver la transmisión del Canal 4 en vivo las 24 horas del día, así como acceder a la biblioteca de las producciones de América.

La otra solución es acceder a la transmisión de América desde la Televisión Digital Terrestre (TDT) en tu celular, es decir, convertir a tu smartphone en un televisor mediante la señal estatal que ofrece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La ventaja de esta solución es que puedes cambiar de canal después del partido para saber reacciones o comentarios de los noticieros.

Cómo ver Televisión Digital Terrestre en tu celular

Primero tendrás que ingresar al portal oficial de la TDT para confirmar si te ubicas en zona de cobertura. De estar en Lima o Callao, no debería haber inconvenientes. Después tendrás que comprar un sintonizador móvil, una pequeña antena que ofrece acceso a la señal de la Televisión Digital Terrestre. Los celulares no cuentan con este servicio por defecto, al igual como no pueden acceder a la radio hasta que conectas el handsfree. Puedes conseguir la antena en las principales cadenas del país. Aquí encontramos una oferta de 50 soles. Revisa que el dispositivo sea compatible con tu versión del sistema operativo y que el cable de conexión también lo sea con el puerto de acceso al teléfono.

Después tendrás que descargar una aplicación para acceder a la señal TDT. Aconsejamos los servicios gratuitos de TDTChannels Player y PadTV HD. Este último es usado por las autoridades del MTC en este video tutorial.

Ahora podrás conectar el sintonizador al puerto de entrada de tu celular y configurar la búsqueda de canales en Perú. El proceso tardará unos pocos minutos en cargar todos los canales disponibles.

Quizá invertir en una antena no parezca una buena idea; será cuestión de evaluar tu consumo de datos, tus planes de telefonía y el tiempo que piensas dedicar a ver TDT. Otra solución es optar por los celulares que cuentan con la señal TDT integrada al sistema operativo y solo requieras del handsfree para que haga como antena.

Cuáles son los partidos de Perú que podrás ver en tu celular

América Televisión, tanto la transmisión por América tvGO y la señal abierta, cubrirá todos los partidos de Perú en fase de grupos, el partido de inauguración, una semifinal y la final del torneo. También cubrirán los cuartos de final y el partido por el tercer puesto si Perú avanza de fase.

Horarios de los partidos de Perú en la Copa América

Viernes 21 de junio - (19:00 hrs) Perú vs. Chile / AT&T Stadium, Texas

Martes 25 de junio - (17:00 hrs) Perú vs. Canadá / Children’s Mercy Park, Misuri.

Sábado 29 de junio - (19:00 hrs) Perú vs. Argentina / Hard Rock Stadium, Miami

