Pokémon GO: ¿qué pasó con esta evolución de Farfetch'd?

Las últimas

[{"id":132751,"title":"\"Pudimos hacer m\u00e1s\": Paolo Guerrero explic\u00f3 el motivo de la derrota del Inter en la final de la Copa Brasil","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/paolo-guerrero-explicacion-derrota-internacional-paranaense-final-copa-brasil-132751","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d8447ed861bc.jpeg"},{"id":132749,"title":"Pok\u00e9mon GO: \u00bfqu\u00e9 pas\u00f3 con esta evoluci\u00f3n de Farfetch'd?","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/pokemon-go-evolucion-farfetch-d-salio-juegos-smartphone-viral-nintendo-nnda-nnrt-132749","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d8444d0094a4.jpeg"},{"id":132710,"title":"Se agrandaron: los jugadores de talla baja que la rompieron en el F\u00fatbol Peruano","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-enanos-rompieron-futbol-peruano-fotos-132710","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83ef6e5c793.jpeg"},{"id":132687,"title":"Las duplas que daban m\u00e1s miedo: el \u00e9xito de los doble '9' en el F\u00fatbol Peruano","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-sporting-cristal-doble-9-recuerda-duplas-letales-ultimos-anos-fotos-132687","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83cc110f74a.jpeg"},{"id":132560,"title":"Otro elefante al cementerio: Col\u00f3n remont\u00f3 ante Atl\u00e9tico Mineiro por 'semis' de Copa Sudamericana","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/colon-vs-atletico-mineiro-vivo-directo-online-directv-espn-ida-semifinales-copa-sudamericana-2019-nczd-132560","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d84392d28f47.jpeg"},{"id":132745,"title":"El peor fichaje: Sergio Ramos responsabiliza a un reci\u00e9n llegado de la derrota ante PSG","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-sergio-ramos-aniquila-eder-militao-senala-peor-fichaje-temporada-132745","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d84314252850.jpeg"},{"id":132746,"title":"\u00a1Este es el nombre de usuario de Laura Bozzo en League of Legends!","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-laura-bozzo-revela-usuario-videojuego-riot-games-cos-foto-132746","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d842bd702399.png"},{"id":132609,"title":"UFC M\u00e9xico: fecha, horarios y canales del evento con los peruanos Claudio Puelles y Carlos Huach\u00edn","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-mexico-vivo-fecha-horarios-canales-evento-peruanos-claudio-puelles-carlos-huachin-mexicano-yair-rodriguez-132609","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d82d95cb336c.jpeg"},{"id":132709,"title":"Laver Cup 2019: Federer y Zverev enfrentan a la dupla de Sock y Shapovalov en la primera fecha desde Suiza","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/laver-cup-2019-vivo-directo-espn-ver-federer-zverev-vs-sock-shapovalov-directo-gratis-online-dobles-live-sports-event-nczd-132709","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83ed9146dfc.jpeg"},{"id":132742,"title":"\u00bfY si Zidane se va? Los favoritos de Florentino P\u00e9rez para reemplazar al franc\u00e9s en el Madrid [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/reemplazos-zidane-posibles-sustitutos-frances-real-madrid-fotos-132742","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/01\/5d6bb77b64fc4.jpeg"},{"id":132724,"title":"Binacional vs. Pirata FC: juegan este viernes por la fecha 8 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/binacional-vs-pirata-fc-vivo-online-via-golperu-fecha-8-clausura-liga-1-nczd-132724","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d842630a053d.jpeg"},{"id":132741,"title":"\u00a1Ya la luce! Kevin Durant tuvo su primera sesi\u00f3n de fotos con la camiseta de los Brooklyn Nets","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/nba-kevin-durant-primera-sesion-fotos-camiseta-brooklyn-nets-fotos-132741","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d84209934369.jpeg"},{"id":132739,"title":"Es el fin del mundo: proponen como sustituto de Zidane en el Madrid... \u00a1a Guardiola!","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/zidane-real-madrid-ruud-gullit-propone-guardiola-reemplazo-frances-132739","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d84204bca869.jpeg"},{"id":132725,"title":"Lejos del 'Like': el motivo por el cual Universitario tuvo que crearse nuevas cuentas en redes sociales","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-motivo-cremas-tuvieron-crear-nueva-cuenta-facebook-132725","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83fecc376b4.jpeg"},{"id":132736,"title":"Hombre es captado por Google Maps realizando algo fuera de lugar","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-maps-sorprende-hombre-pleno-san-isidro-realiza-insospechado-street-view-lima-peru-mexico-132736","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d84185cc4f77.jpeg"},{"id":132717,"title":"El 'virus' Karius se extiende: el blooper de Kaminski que termin\u00f3 en gol del Saint-\u00c9tienne por Europa League [VIDEO]","categoria":"Europa League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/europa-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league\/youtube-insolito-blooper-arquero-permitio-gol-club-miguel-trauco-europa-league-video-nczd-132717","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83f420b72e8.jpeg"},{"id":132735,"title":"Marvel: Capitana Marvel asesinar\u00e1 a un Vengador","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-capitana-marvel-asesinara-vengador-comics-marvel-leer-132735","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d8410faa7c1a.jpeg"},{"id":132734,"title":"C\u00e9sar Vallejo vs. Municipal: se enfrentan este viernes por la fecha 8 del Torneo Clausura","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/cesar-vallejo-vs-municipal-vivo-online-directo-via-golperu-cmd-fecha-8-torneo-clausura-liga-1-movistar-mansiche-live-sports-event-nczd-132734","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d8411c1eccf2.jpeg"},{"id":132733,"title":"De romper el r\u00e9cord de 100 metros a anotar en Europa: Mason Greenwood, la nueva joya del Manchester United","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/mason-greenwood-historia-biografia-vida-joya-manchester-united-anoto-europa-league-dpm-132733","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/24\/5c9835a98931e.jpeg"},{"id":132732,"title":"'La Roja' ya tiene a su capit\u00e1n del futuro: Ansu Fati ser\u00e1 espa\u00f1ol y jugar\u00e1 el Mundial Sub 17","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/ansu-fati-joya-barcelona-sera-espanol-jugar-mundial-sub-17-roja-132732","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d840d8ddbd7e.jpeg"},{"id":132731,"title":"Dragon Ball Super: artista del manga rinde tributo al Maestro Roshi y a otros ancianos del anime","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-artista-manga-rinde-tributo-maestro-roshi-otros-ancianos-anime-dragon-ball-anime-mexico-132731","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d8404ebdb3d9.jpeg"},{"id":132723,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: \u00bfPaolo Guerrero ser\u00e1 'castigado' o convocado para los amistosos ante Uruguay?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/seleccion-peruana-paolo-guerrero-sera-castigado-sera-convocado-amistosos-uruguay-132723","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83fb63b0f16.jpeg"},{"id":132729,"title":"Huawei Watch GT 2: conoce las caracter\u00edsticas del reloj con 2 semanas de bater\u00eda","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/huawei-watch-2-conoce-caracteristicas-nuevo-reloj-inteligente-smartwatch-google-huawei-mate-30-nnda-nnrt-132729","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d84062e13e97.jpeg"},{"id":132706,"title":"Juan Reynoso sobre el rumor que los jugadores de Puebla no lo quieren: \u201cEs algo chusco\u201d","categoria":"Peruanos en el Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo\/juan-reynoso-rumor-jugadores-puebla-quieren-chusco-video-132706","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83eaa9c437e.jpeg"},{"id":132649,"title":"\u00bfPor qu\u00e9 no hay conflicto de intereses en la compra de Innova Sports a Sporting Cristal?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-innova-sports-vivo-sigue-transmision-gratis-tv-deel-anuncio-venta-celestes-132649","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83b75142ea5.jpeg"},{"id":132669,"title":"Se quieren retirar en Alianza: arma tu once ideal con Carlos Zambrano, Paolo Guerrero y Jefferson Farf\u00e1n","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-arma-once-ideal-jugadores-quieren-retirar-elenco-intimo-fotos-132669","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9d0e22f6fe.jpeg"},{"id":132721,"title":"Juan Carlos Oblitas: \u201cVemos a Luis Abram en Espa\u00f1a o Italia\u201d","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-vemos-luis-abram-espana-italia-afirmo-juan-carlos-oblitas-132721","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83fca596385.jpeg"},{"id":132651,"title":"A\u00fan est\u00e1 'verde': Kak\u00e1 revel\u00f3 lo que le falta a Neymar para ser el mejor del mundo","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/kaka-considero-neymar-le-falta-gran-conquista-equipo-mejor-mundo-video-nczd-132651","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d8403827c95d.jpeg"},{"id":132728,"title":"League of Legends: \"Europa ganar\u00e1 el Mundial\", afirma Jankos, jugador de G2 Esports","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-europa-ganara-mundial-afirma-jankos-jugador-g2-esports-132728","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d840045db086.jpeg"},{"id":132642,"title":"Sporting Cristal tiene nuevo due\u00f1o: Innova Sports compr\u00f3 el club celeste","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-nuevo-dueno-innova-sports-compro-club-rimense-nczd-132642","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83913752336.jpeg"},{"id":132716,"title":"\u00a1Van con todo! AEW revel\u00f3 cu\u00e1l ser\u00e1 el nombre de su programa semanal por TNT","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/aew-empresa-confirmo-nombre-programa-semanal-tnt-sera-all-elite-wrestling-dynamite-132716","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83f2f1bfe69.jpeg"},{"id":132647,"title":"Innova Sports: todo lo que debes saber del nuevo due\u00f1o de Sporting Cristal","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-innova-sports-debes-nuevo-dueno-club-cervecero-132647","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e4a0e5c5ac.jpeg"},{"id":132727,"title":"Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro: conoce cu\u00e1les son sus diferencias","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/huawei-mate-30-mate-30-pro-diferencian-viral-precio-caracteristicas-nnda-nnrt-132727","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83ffe77f428.jpeg"},{"id":132720,"title":"\"Estaba en todos lados\": Florentino P\u00e9rez alucin\u00f3 con Gueye, la 'm\u00e1quina de correr' del PSG","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-fichajes-florentino-perez-alucino-gueye-maquina-correr-psg-132720","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83fce8a7806.jpeg"},{"id":132722,"title":"Dota 2: DOTA Summit 11 ser\u00e1 el primer torneo del Pro Circuit 2019\/2020","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-dota-summit-11-sera-primer-torneo-pro-circuit-2019-2020-132722","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83f9c784c96.jpeg"},{"id":132701,"title":"\u00a1Conectados desde Jalisco! Atlas vs. Toluca EN VIVO juegan por Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/atlas-vs-toluca-vivo-estadio-jalisco-directo-transmision-narracion-via-tv-azteca-canal-5-stream-live-apertura-2019-liga-mx-mexico-nczd-132701","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83f9bf142f3.jpeg"},{"id":132715,"title":"Esto ocurre si actualizas WhatsApp: Aplicaci\u00f3n falla a nivel mundial","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-esto-ocurrira-tus-conversaciones-actualizas-app-wasap-viral-smartphone-nnda-nnrt-132715","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83f0d717362.jpeg"},{"id":132711,"title":"\u00a1Cuidado Comizzo! La buena racha con la que llega Sport Huancayo al choque ante Universitario de Deportes","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-buena-racha-llega-sport-huancayo-choque-cremas-132711","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/01\/5cca17b72a315.jpeg"},{"id":132713,"title":"\"Mi coraz\u00f3n es blanco\": Areola pide perd\u00f3n a los aficionados por foto con Mbapp\u00e9 tras goleada del PSG","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-areola-pide-perdon-aficionados-foto-mbappe-luego-goleada-psg-132713","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83f3698bf48.jpeg"},{"id":132708,"title":"Cruzan los dedos: el \u00faltimo movimiento de la AFA para que Messi regrese a jugar con Argentina este 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/lionel-messi-afa-apelara-tres-meses-sancion-atacante-impuesto-conmebol-seleccion-argentina-132708","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83f1814de1a.jpeg"},{"id":132707,"title":"Pasaron por Alianza, militan en el extranjero y su valor en el mercado de pases se dispar\u00f3","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-pasaron-club-intimo-militan-extranjero-disparo-mercado-pases-fotos-132707","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83e404128ba.jpeg"},{"id":132672,"title":"Mortal Kombat: todo lo que queremos ver en la nueva pel\u00edcula basada en el videojuego","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/mortal-kombat-queremos-ver-nueva-pelicula-132672","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83b63776b9f.jpeg"},{"id":132712,"title":"Dino Crisis: el remake del videojuego hecho por fans muestra gameplay [VIDEO]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dino-crisis-remake-videojuego-hecho-fans-muestra-gameplay-video-132712","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83eae2505a4.jpeg"},{"id":132705,"title":"Chivas vs Morelia EN VIVO v\u00eda TUDN: partidazo en Morelos por la fecha 10 del Apertura Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-vs-morelia-vivo-online-directo-tudn-tv-azteca-canal-5-univision-televisa-fox-sports-espn-apertura-liga-mx-nczd-live-sports-event-fecha-10-estadio-morelos-132705","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83ee4bec5a3.jpeg"},{"id":132621,"title":"Manchester United venci\u00f3 a Astan por 1-0 en Old Trafford por Europa League","categoria":"Europa League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/europa-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league\/manchester-united-vs-astana-vivo-online-directo-fox-sports-espn-directv-europa-league-2019-fecha-1-grupo-l-old-trafford-minuto-minuto-bein-sports-live-sports-event-nczd-132621","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83eaeb92361.jpeg"},{"id":132691,"title":"Baj\u00f3 desde el palco y no lo dud\u00f3: Mbapp\u00e9 y la estrella del Real Madrid a la que le pidi\u00f3 su camiseta","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-hazard-entrego-camiseta-mbappe-goleada-psg-champions-league-espana-132691","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83e6cebd7b0.jpeg"}]