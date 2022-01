El fin de una era... Popcorn Time, la conocida plataforma pirata de streaming, ya no está disponible en Internet. Los responsables del servicio explican que el motivo del cierre se debe al desinterés de la audiencia, y no es para menos si tenemos en cuenta las ofertas de Netflix, Disney Plus, Amazon y demás.

Quienes acudan a la dirección web de Popcorn Time encontrarán una ilustración de una caja de palomitas de maíz muerta. El detalle es que también aparece un gráfico en el que se muestra el desinterés por la plataforma con el paso del tiempo. De acuerdo con Bloomberg News, los desarrolladores del portal compartieron comunicados de prensa anunciando el cierre.

Recordemos que Popcorn Time tiene varios cierres en su haber desde su lanzamiento en marzo de 2014. El proyecto fue creado con un código abierto y empleaba tecnología BitTorrent para la reproducción de películas y series. Lo interesante es que la web funcionaba incluso en sistemas iOS, Linux y Windows.

Si bien hay más opciones en los servicios de streaming, un estudio reveló que la piratería como Popcorn Time obtiene más de 230 000 millones de visualizaciones al año, una tendencia que ha ido en aumento durante el inicio de la pandemia.

El cierre de Popcorn Time quizá sea una pequeña victoria de los derechos de autor, pero el código abierto del proyecto hace que la comunidad pueda revivir el portal en cualquier momento sin importar el nombre original.

NETFLIX | Adaptación del anime

Siguen las adaptaciones. Ya hemos hablado de los actores que harán la versión live action de One Piece, ahora es turno de hablar sobre la apuesta de Netflix por Yu Yu Hakusho, el recordado manga creado por Yoshihiro Togashi.

Yu Yu Hakusho cuenta la historia de Yusuke Urameshi, un joven muy problemático que se sacrificó para salvar a un niño. Una vez en el más allá, le ofrecen la posibilidad de volver a la vida como un detective de actividades sobrenaturales. Es así como la aventura cobra forma y atrajo a miles de seguidores en todo el mundo, especialmente cuando el manga se adaptó a la televisión en la década de 1990.

La serie live action de Yu Yu Hakusho estará disponible en la plataforma en diciembre de 2023. Se desconoce quiénes serán los actores que encarnarán a los personajes principales.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.