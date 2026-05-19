Presentan sistema de climatización para el hogar con tecnología que se adapta a los cambios de estación

Samsung presentó el nuevo Bespoke AI WindFree Duo™, una solución de climatización diseñada para el hogar que combina confort, conectividad y eficiencia energética dentro de un ecosistema conectado. Este equipo destaca por su capacidad de ofrecer tanto frío como calor, adaptándose a los cambios de estación y a las necesidades específicas del usuario mediante el uso de inteligencia artificial.

“El consumidor actual ya no solo busca climatización, busca un equipo inteligente y automatizado que simplifique su día a día y se adapte a su estilo de vida. Con WindFree Duo™ buscamos trasladar toda la innovación y tecnología desarrollada en nuestras soluciones comerciales hacia una experiencia residencial premium, integrando inteligencia artificial, conectividad y eficiencia para responder a las nuevas necesidades del consumidor.”, destacó Rafael Santana, Head de Aires Acondicionados de Samsung Perú.

El diferencial tecnológico del equipo es la función WindFree Cooling, que utiliza miles de micro-orificios para distribuir el aire de manera uniforme. Esto permite mantener ambientes frescos de forma silenciosa y cómoda, evitando las ráfagas directas de aire frío. En esa línea, el nuevo Bespoke AI WindFree Duo™ incorpora la Deshumidificación sin sensación de frío que, gracias a sus sensores de temperatura y humedad, logra deshumidificar el ambiente evitando el sobre enfriamiento que suele ocurrir en los modos convencionales.

Además, la experiencia de confort se complementa al momento del descanso con la función Good Sleep, la cual permite que el aire acondicionado se sincronice con el Galaxy Watch para si el usuario se quedó dormido y adaptar automáticamente la temperatura del ambiente para brindar frescura y un descanso más cómodo durante la noche.

Al respecto, Rubén Cosme, Master Trainer de la división, explicó “Hoy vivimos en un contexto donde el clima puede cambiar drásticamente durante el día, pasando del calor al frío en pocas horas, y justamente esta función permite que el equipo cambie automáticamente entre los modos de enfriamiento y calefacción para mantener el confort del usuario en todo momento”.

Además, añadió que activar las diversas funciones de WindFree es muy intuitivo. Por ejemplo, el modo Dry Comfort que permite deshumidificar el ambiente sin generar una sensación extrema de frío, puede configurarse fácilmente desde el control remoto o mediante SmartThings.

Inteligencia Artificial para el ahorro y la eficiencia

La integración con el ecosistema SmartThings eleva la funcionalidad del nuevo WindFree Duo™ a través de la automatización inteligente. Una de sus capacidades más destacadas es la Detección de ventana abierta: si el sistema identifica una sobrecarga térmica anormal, como la que ocurre cuando una ventana o puerta se queda abierta y provoca un aumento rápido de la temperatura, envía una notificación al celular del usuario y activa automáticamente el modo de ahorro de energía.

Gracias a SmartThings, los usuarios pueden establecer el tamaño exacto del área (m²) para obtener una temperatura ideal adaptada específicamente al espacio. El sistema también cuenta con la función Auto Changeover, que selecciona automáticamente el modo de operación (frío o calor) de acuerdo con la temperatura objetivo seleccionada.

Con este lanzamiento y bajo el concepto de “Una nueva era de confort” Samsung reafirma su compromiso por seguir acercando innovación y tecnología con el desarrollo de soluciones inteligentes que integren eficiencia, conectividad y bienestar en la vida diaria de los usuarios.