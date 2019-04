La PS5, la nueva consola de Sony, contaría con este precio y especificaciones técnicas

Las últimas

[{"id":110828,"title":"River Plate vs. Alianza Lima EN VIVO chocan en Argentina por la fecha 4 de la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/river-plate-vs-alianza-lima-vivo-directo-via-fox-sports-online-fecha-4-grupo-copa-libertadores-gratis-facebook-watch-110828","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae60fac783c.jpeg"},{"id":110818,"title":"Y todav\u00eda no: Piqu\u00e9 pidi\u00f3 no confiarse del Manchester United y puso de ejemplo al PSG","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-pique-advierte-pide-confiarse-manchester-united-puso-ejemplo-psg-110818","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae625084df4.jpeg"},{"id":110824,"title":"\u00a1Todo queda en familia! Los Hardy Boyz y los hermanos que brillaron en WWE","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-hardy-boyz-hermanos-han-peleado-empresa-fotos-110824","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae66169e774.jpeg"},{"id":110807,"title":"HOY Boca Juniors vs. Jorge Wilstermann EN VIVO: \u00bfc\u00f3mo VER v\u00eda Facebook Watch la Copa Libertadores?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-jorge-wilstermann-hoy-ver-vivo-copa-libertadores-previa-minuto-minuto-ver-futbol-gratis-bombonera-facebook-watch-via-fox-sports-argentina-nnda-nnrt-110807","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae55dab4b4c.jpeg"},{"id":110600,"title":"EN DIRECTO | U. de Concepci\u00f3n vs. Sporting Cristal: empatan 0-0 por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/universidad-concepcion-vs-sporting-cristal-vivo-online-via-facebook-watch-ver-fox-sports-gratis-copa-libertadores-2019-estadio-nacional-lima-110600","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad00a9c5b6f.jpeg"},{"id":110588,"title":"Sporting Cristal vs. U. de Concepci\u00f3n EN VIVO: empatan 0-0 en el partido de vuelta por la Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/sporting-cristal-vs-u-concepcion-vivo-directo-via-fox-sports-ver-facebook-watch-gratis-online-fecha-4-grupo-c-copa-libertadores-2019-110588","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cacf48839431.jpeg"},{"id":110825,"title":"Con Paolo en casa: Alianza dej\u00f3 abierta la posibilidad de jugar ante Internacional en Matute","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/alianza-lima-dejo-abierta-posibilidad-jugar-internacional-matute-paolo-guerrero-110825","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/13\/5c89bfa5f067d.jpeg"},{"id":110827,"title":"\"One Punch Man\": la segunda temporada del anime ya se encuentra disponible","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/one-punch-man-segunda-temporada-anime-encuentra-disponible-nndc-110827","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae6a19efd15.png"},{"id":110725,"title":"VER aqu\u00ed Sporting Cristal vs. U. de Concepci\u00f3n EN VIVO ONLINE HOY: duelo por la Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/sporting-cristal-vs-universidad-concepcion-vivo-grupo-c-copa-libertadores-2019-estadio-nacional-lima-via-fox-sports-2-ver-futbol-vivo-gratis-fecha-hora-canales-tv-peru-chile-nnda-nnrt-110725","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae09d4cfe4d.jpeg"},{"id":110817,"title":"Alianza Lima vs. River Plate: se enfrentan este jueves por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/alianza-lima-vs-river-plate-vivo-directo-copa-libertadores-fox-sports-facebook-watch-110817","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae6240d4c43.jpeg"},{"id":110581,"title":"Hurac\u00e1n vs Cruzeiro EN VIVO v\u00eda FOX Sports: chocan por la Copa Libertadores | EN DIRECTO","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/huracan-vs-cruzeiro-vivo-fox-sports-online-copa-libertadores-2019-directo-grupo-b-fecha-4-tyc-sports-nndc-110581","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad65ed6498c.jpeg"},{"id":110820,"title":"Alarmas cul\u00e9s: Messi es duda para la vuelta entre Barcelona y Manchester United por este motivo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-manchester-united-peligra-presencia-messi-vuelta-motivo-110820","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae682d8d61b.jpeg"},{"id":110822,"title":"Alerta Costa: el 'Lagarto' ser\u00eda suspendido con ocho fechas por expulsi\u00f3n en el Barza-Atl\u00e9tico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/diego-costa-sancion-lagarto-seria-suspendido-ocho-fechas-dice-adios-laliga-atletico-madrid-110822","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae6707cb539.jpeg"},{"id":110601,"title":"\u00a1Por Copa Libertadores! Boca Juniors vs. Wilstermann: gu\u00eda de horarios y canales de partidazo en la Bombonera","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-wilstermann-vivo-online-fecha-hora-canal-fox-sports-facebook-live-jornada-4-copa-libertadores-2019-110601","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad60ff69b7a.jpeg"},{"id":110821,"title":"\"Avengers: Endgame\" rompe en r\u00e9cords de venta anticipada de entradas en Am\u00e9rica Latina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/avengers-endgame-rompe-records-venta-anticipada-entradas-america-latina-nndc-110821","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae64c3d3e08.png"},{"id":110819,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfCu\u00e1les son los dos planetas de los tr\u00e1ileres? Un fan afirma haberlos identificado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-son-dos-planetas-traileres-fan-afirma-haberlos-identificado-110819","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae6186e4648.jpeg"},{"id":110529,"title":"Cerro Porte\u00f1o vs. Atl\u00e9tico Mineiro EN VIVO v\u00eda FOX: se miden en Asunci\u00f3n por Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/cerro-porteno-vs-atletico-mineiro-vivo-online-directo-fox-sports-bein-sports-telemundo-jornada-4-grupo-e-copa-libertadores-2019-110529","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad675047ba6.jpeg"},{"id":110652,"title":"Nacional vs. Zamora EN VIVO hoy v\u00eda FOX Sports 3: ver EN DIRECTO y ONLINE TV por Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/nacional-vs-zamora-vivo-directo-online-fox-sports-3-bein-sports-copa-libertadores-2019-uruguay-nndc-110652","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae620bb9499.jpeg"},{"id":110695,"title":"\u00a1Desde el Estadio Corona! Tigres vs. Santos Laguna: fecha, horarios y canales de partido por 'semis' de Concachampions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/tigres-vs-santos-laguna-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-fox-sports-tdn-televisa-directo-vuelta-semifinales-concachampions-2019-corona-mexico-110695","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad5460270da.jpeg"},{"id":110806,"title":"\"Mis derrotas han sido contra un peleador dopado\": la reacci\u00f3n de Cody Garbrandt tras la suspensi\u00f3n de TJ Dillashaw","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-cody-garbrandt-reaccion-tuvo-castigo-dos-anos-tj-dillashaw-110806","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae576701b49.jpeg"},{"id":110796,"title":"Juventus vs. Ajax: fecha, hora y canal del partido en Am\u00e9rica Latina de vuelta por la Champions League","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/juventus-vs-ajax-fecha-hora-canal-partido-vuelta-america-latina-cuartos-champions-league-2019-nndc-110796","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae53dd2902d.jpeg"},{"id":110760,"title":"\u00a1Ahora toca en Tur\u00edn! Juventus y Ajax igualaron 1-1 por la ida de cuartos de final de la Champions League","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/juventus-vs-ajax-vivo-ver-directo-online-champions-league-partido-hoy-ver-partido-hoy-10-abril-via-espn-2-live-streaming-youtube-mexico-espana-nnda-nnrt-110760","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae5f2e5eccf.jpeg"},{"id":110784,"title":"Barcelona vs. Manchester United: fecha, hora y canal en Am\u00e9rica Latina de vuelta por la Champions League","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-manchester-united-fecha-hora-canal-partido-vuelta-champions-league-nndc-110784","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae49e13987a.jpeg"},{"id":110802,"title":"Era la victoria: Douglas la hizo bien, pero mand\u00f3 su remate al palo en el Juventus vs. Ajax [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/juventus-vs-ajax-douglas-costa-hizo-mando-remate-palo-video-110802","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae5b1d464f1.jpeg"},{"id":110814,"title":"Kendall Jenner aparece luciendo ropa interior en las calles de Nueva York","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/kendall-jenner-aparece-ropa-interior-calles-nueva-york-nndc-110814","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae5d6753924.jpeg"}]