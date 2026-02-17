¿Qué aplicaciones gastan más batería en verano y cómo optimizar su uso?

Con la llegada del verano, la duración de la batería se convierte en un reto para muchos usuarios: el calor y el uso intensivo del dispositivo para entretenernos pueden afectar su rendimiento a lo largo del día.

De acuerdo con un reciente informe de la Universidad de California, el 85% de las aplicaciones móviles más populares son responsables de un aumento en el consumo de batería, ya sea por la constante actualización de datos, la reproducción de videos o el funcionamiento en segundo plano.

Tipos de apps que más consumen la batería del celular

Este dato resalta la creciente preocupación de los usuarios por cómo las aplicaciones impactan en la autonomía de sus dispositivos, especialmente en la temporada de verano. Por ello, cuando las actividades al aire libre en esta temporada y el consumo de contenido aumentan, ciertas aplicaciones destacan por su impacto en la batería:

Streaming: 12% de la batería por hora, debido a la alta calidad de video y la reproducción continua de contenido.

12% de la batería por hora, debido a la alta calidad de video y la reproducción continua de contenido. Apps de video: 15% de la batería por hora, especialmente cuando se reproducen videos en calidad HD.

15% de la batería por hora, especialmente cuando se reproducen videos en calidad HD. Apss de música: La música en streaming también es intensiva en consumo de batería, usando hasta 12% de la batería por cada hora de reproducción en datos móviles.

La música en streaming también es intensiva en consumo de batería, usando hasta 12% de la batería por cada hora de reproducción en datos móviles. Apps de navegación: Usar GPS y navegación durante viajes largos puede agotar hasta 40% de la batería en 3 horas.

Usar GPS y navegación durante viajes largos puede agotar hasta 40% de la batería en 3 horas. Apps de redes sociales: Aunque no siempre reproducen videos, estas aplicaciones consumen hasta 15% de la batería cada 30 minutos de actividad continua.

¿Cómo optimizar la batería del celular en verano?

El calor puede reducir la eficiencia de la batería del smartphone, disminuyendo su capacidad para almacenar energía.Esto ocurre porque las altas temperaturas aceleran las reacciones químicas en las celdas de litio. Ante esto, OPPO ofrece las siguientes recomendaciones para optimizar la duración de la batería:

Gestionar las aplicaciones de alto consumo: Limitar el tiempo en aplicaciones de video o de redes sociales que se actualizan constantemente.

Limitar el tiempo en aplicaciones de video o de redes sociales que se actualizan constantemente. Usar modos de ahorro de energía: El modo de ahorro inteligente en ColorOS de OPPO puede reducir significativamente el consumo de batería al ajustar el brillo, las notificaciones y la actividad en segundo plano.

El modo de ahorro inteligente en ColorOS de OPPO puede reducir significativamente el consumo de batería al ajustar el brillo, las notificaciones y la actividad en segundo plano. Desactivar apps en segundo plano: el GPS, las notificaciones push o las actualizaciones automáticas cuando no se necesitan puede reducir hasta un 25% el consumo de energía.

el GPS, las notificaciones push o las actualizaciones automáticas cuando no se necesitan puede reducir hasta un 25% el consumo de energía. Controlar la conectividad: Evitar la activación constante de datos móviles o Wi-Fi cuando no se usen, ya que estas funciones también contribuyen a la disminución de la carga.

“En verano, el uso de smartphones como el OPPO A6 Pro suele aumentar, especialmente con apps de contenido y procesos en segundo plano. Recomendamos usar las funciones de optimización de ColorOS y ajustar hábitos de uso para equilibrar rendimiento y batería”, indicó Manuel Morey, Especialista de Producto de OPPO Perú.

OPPO sigue comprometido con ofrecer a los usuarios una experiencia eficiente, brindando soluciones como el modo de ahorro de energía en ColorOS, para optimizar el rendimiento de la batería. Con estas herramientas, los usuarios pueden disfrutar de sus dispositivos durante todo el día, incluso en los meses más exigentes del verano. Para más información ingresa a: https://www.oppostore.pe/