ROG y Kojima Productions: inicia preventa en Perú de laptop ROG Flow Z13-KJP.

El concepto de “Ludens” —aquel que juega y crea para evolucionar— cobra vida propia este 24 de febrero en Perú. Republic of Gamers y KOJIMA PRODUCTIONS han roto la barrera entre el arte y la ingeniería para presentar la ROG Flow Z13-KJP, una máquina que nace de la necesidad de llevar la experiencia de juego más allá de las cuatro paredes de una habitación. Este anuncio no es simplemente la llegada de una nueva laptop; es la respuesta a una comunidad que busca en la tecnología un aliado para explorar nuevas fronteras narrativas y competitivas con un equipo que se siente parte de un universo de ciencia ficción tangible.

La unión de dos visiones revolucionarias

Cuando la identidad For Those Who Dare de ROG se encuentra con la visión de Hideo Kojima, el resultado es un dispositivo que trasciende lo convencional. La ROG Flow Z13-KJP ha sido diseñada como un objeto de misión, sirviendo de respuesta definitiva para quienes buscan la computadora portátil con Windows más potente que existe sin renunciar a una identidad artística única. Esta colaboración establece que el hardware ya no es solo un conjunto de chips, sino un manifiesto de diseño que permite a los jugadores de Perú identificarse con la cultura del descubrimiento y la innovación constante que define a ambos estudios.

Ingeniería táctica y materiales de vanguardia

El aspecto visual de la Z13-KJP es una declaración de intenciones liderada por el Director de Arte Yoji Shinkawa. Al utilizar materiales premium como la fibra de carbono y el metal fresado mediante CNC, el equipo ofrece una robustez industrial que satisface a quienes buscan accesorios tecnológicos únicos que realmente soporten el rigor del uso diario. Esta atención al detalle se extiende al cargador con diseño especial, que mantiene la coherencia estética de todo el equipo. Es, esencialmente, la solución para quienes buscan una tablet de alto rendimiento que reemplace una PC gamer de escritorio con un estilo que no tiene comparación en la industria.

Potencia bruta para mundos abiertos

Para el usuario que exige jugar títulos de mundo abierto en una tablet sin que pierda fps, la arquitectura técnica de este dispositivo es reveladora. El procesador AMD Ryzen™ AI MAX+ 395, junto a los gráficos Radeon™ 8060S y una pantalla de 180Hz, garantiza que la fluidez sea la norma y no la excepción. La inclusión de 128GB de RAM unificada permite que el tiempo de carga en juegos sea casi cero y la multitarea fluya sin límites, resolviendo uno de los mayores puntos de dolor de los entusiastas del hardware. Es una máquina diseñada para que la tecnología desaparezca y solo quede la inmersión total en la partida.

Acceso anticipado a la nueva frontera de Kojima

La ROG Flow Z13-KJP es el vehículo perfecto para experimentar la narrativa interactiva de nueva generación. Esto asegura que los jugadores en Perú puedan disfrutar de la obra maestra de KOJIMA PRODUCTIONS en hardware perfectamente optimizado, desde su pantalla de alta resolución, rápida, brillante y con colores increíbles hasta un procesador y capacidad de memoria RAM que permiten que rendimiento extremo de última generación. Además, la potencia de su NPU de 50 TOPS asegura que el equipo no solo ejecute el juego hoy, sino que esté preparado para las demandas de procesamiento inteligente de los títulos que definirán la industria en los próximos años.

Preventa en Perú

La misión oficial comienza este 24 de febrero con la apertura de la preventa en Perú a través del sitio oficial de ASUS ROG, a un precio sugerido de S/ 14,999. Al asegurar su unidad, los usuarios recibirán un ecosistema de colección inigualable que será entregado a partir de quincena de marzo. El bundle incluye la maleta de transporte exclusiva diseñada por el equipo de arte de Kojima Productions, un set de stickers temáticos, un llavero conmemorativo de Ludens, el cargador de diseño especial y una carta de agradecimiento firmada por KOJIMA PRODUCTIONS. Es una oportunidad única para poseer un fragmento del futuro del gaming antes de que el stock limitado se agote.

Para conocer más sobre la ROG Flow Z13-KJP y ser uno de los pocos Ludens privilegiados en conseguir esta laptop/Tablet Gamer, visita: https://pe.asus.click/js8kjo