A pesar de que la Selección Peruana perdió sus dos primeros encuentros en Rusia 2018 , según el periodista español Mister Chip , todavía mantendrá el puesto 11 del Ranking FIFA hasta antes del inicio de Octavos de Final. Pero, ¿cómo es que se realiza este cálculo?

En primer lugar hay que tener en cuenta que se toman los puntos del periodo de los últimos cuatro años. Para conocer cuántos puntos recibirá una selección por cada partido el calculo es el siguiente:



Estos son los factores a tomar en cuenta:



​- ¿Victoria o empate? (M = encuentro)

- ¿Fue un partido importante (desde un amistoso hasta un partido de la Copa Mundial de la FIFA)? (I = importancia)

- ¿Cuál era la fuerza de los contendientes con respecto a su puesto en la clasificación y la confederación a la que pertenecen? (T = tabla y C = confederación)



Mientras que la ecuación queda de la siguiente forma:



P = M x I x T x C



M irá desde cero a 3. En caso de victoria se otorgará el valor máximo, 1 por empate, cero por derrota. Para los penales se dará 2 para ganador y 1 para el perdedor.



T mide la fuerza de los contendientes. La formula es: 200 - el puesto de Ranking FIFA del equipo rival. La entidad máxima del fútbol explica que como excepción se le asigna siempre al equipo del puesto 1 el valor de 200 y a los clasificados en el puesto 150, el mínimo será de 50.



El valor de I (importancia de partido) es crucial para hacer crecer el resultado de la ecuación. Los partidos de Rusia 2018 tendrán el valor de 4,0. Mientras que amistoso vale 1,0; Eliminatoria mundialista vale 2,5; y competición final de confederación o Copa Confederaciones 3,0.



Por último, C corresponde a la fuerza de la confederación, siendo CONMEBOL la de mayor puntaje:



- CONMEBOL 1.00

- UEFA 0.99

- CONCACAF/AFC/CAF/OFC 0.85