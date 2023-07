Hora de actualizar el sistema operativo de tu dispositivo Samsung. La capa de personalización One UI 5.1.1 está disponible para miles de usuarios como un paso previo al lanzamiento de Android 14 y One UI 6.0. Solo unos equipos serán seleccionados para la actualización, ¿aparece tu tablet o smartphone en la lista?

Debes saber que el One UI 5.1.1 de Samsung llegará primero a los próximos móviles de las series Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip este mismo año, y al rato pasará a estar disponible en equipos más antiguos.

Dispositivos de Samsung que podrán actualizar a One UI 5.1.1

Se tiene previsto que los siguientes equipos cuenten con la actualización:

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra

Galaxy Tab S7/S7+/S7 FE

Los siguientes podrían o no recibir la actualización:

Serie Galaxy S23

Serie Galaxy S22

Serie Galaxy S21 (incluido S21 FE)

Serie Galaxy S20 (incluido S20 FE)

Serie Galaxy Note 20

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52/A52 5G/A52s

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy M54 5G

Galaxy M53 5G

Acerca de los dispositivos que no obtendrán One UI 5.1.1, hay la posibilidad de que recién sean seleccionados para el lanzamiento del One UI 6.0, siempre y cuando sean elegibles para Android 14.

Cómo actualizar One UI

Ve a Configuración y busca la sección “Actualización de software” o “Actualización del sistema” . Allí encontrarás información sobre las actualizaciones disponibles para tu modelo de teléfono.

y busca la sección o . Allí encontrarás información sobre las actualizaciones disponibles para tu modelo de teléfono. Si hay una actualización disponible, selecciona la opción para descargar e instalar la actualización. Sigue las instrucciones en pantalla y acepta los términos y condiciones, si es necesario.

El proceso de actualización puede llevar algún tiempo, dependiendo del tamaño de la actualización y la velocidad de tu conexión a Internet.

Reinicia el equipo de ser neesario.

