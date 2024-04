Las funciones inteligentes del Galaxy AI llegará a más teléfonos de la marca Samsung. Actualmente, el software está disponible en los dispositivos de la serie Galaxy S24 y Galaxy S23, así como el Fold 5 y Flip 5, y los rumores apuntan a que llegará celulares aún más antiguos.

A través de un comunicado de prensa, Samsung anunció que tiene la intención de llevar Galaxy AI a más dispositivos. El texto precisa en los equipos que ahora mismo pueden usar el Galaxy AI tras la descarga de la capa de personalización One UI 6.1 y deja la pista que se sumarán más teléfonos a la lista.

“Los nuevos idiomas y dialectos de Galaxy AI estarán disponibles para descargar como un paquete de idiomas desde la aplicación Configuración en todos los dispositivos compatibles con Galaxy AI. Eso incluye las series Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5 y Galaxy Tab S9, y pronto habrá más”, reza la publicación.

¿Pero cuáles pueden ser estos nuevos dispositivos? De acuerdo con Noh Tae-moon, jefe de la división MX de Samsung, señaló en una entrevista para Newsis que están “revisando” llevar las funciones de Galaxy AI al Galaxy S22, S22+ y Galaxy S22 Ultra.

El anuncio de Noh Tae-moon parece contradictorio porque el Galaxy IA todavía no se puede descargar en el Galaxy S23 FE, un dispositivo que comparte el mismo procesador y especificaciones del Galaxy S22. Es probable que Samsung aún no tenga un cronograma para el S23 FE ni para la serie Galaxy S22. Quizá la actualización venga de golpe aunque desconocemos, de momento, para cuándo será.

Cómo actualizar a One UI 6.1 y tener Galaxy AI

Los equipos que podrán hacer la descarga -además de los Galaxy S24- son los Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5, así como las tablets Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus y Galaxy Tab S9 Ultra. Hay dos maneras de actualizar a One UI en tu dispositivo Samsung, pero antes asegúrate de que tu dispositivo sea compatible. Además, es importante tener en cuenta que la actualización puede borrar algunos datos de tu dispositivo. Nunca está de más hacer una copia de seguridad de tus datos.

Actualización automática

Accede a Ajustes > Actualización de software.

Toca “Descargar e instalar”.

Si hay una actualización de One UI disponible, se descargará e instalará automáticamente.

Actualización manual

Accede a Ajustes > Actualización de software.

Toca “Descargar e instalar”.

Toca “Descargar ahora”.

Una vez que se haya descargado la actualización, toca “Reiniciar ahora” para instalarla.

Review del Galaxy A35

El recién llegado Samsung Galaxy A35 ha hecho su debut en el mercado para conquistar a los entusiastas de la tecnología con su diseño refinado y sus características sobresalientes. Con un estilo reminiscente del aclamado S24, este dispositivo exhibe un acabado de cristal en su parte posterior que añade un toque de elegancia al conjunto, mientras que su estructura de plástico asegura confort y durabilidad. Además, la ausencia de marcas en la parte trasera y la ergonomía de su relieve hacen que su manejo sea cómodo y seguro.

Uno de los puntos fuertes del Galaxy A35 es su pantalla OLED, que ofrece una nitidez excepcional, así como tonos y contrastes óptimos para disfrutar al máximo de tus juegos y contenido multimedia favoritos. A pesar de ser un procesador de gama media del año pasado, este dispositivo sorprende por su rendimiento fluido incluso en configuraciones de alta calidad, respaldado por altavoces estéreo de calidad y un brillo aceptable que permite abrir múltiples pantallas simultáneamente. Te invitamos a revisar el review completo en el canal de Depor Play en TikTok.