A falta de pocas semanas para el lanzamiento de la serie Samsung Galaxy S23, las redes sociales están compartiendo los supuestos renders filtrados de los futuros tres modelos de la compañía: S23, S23 Plus y S23 Ultra.

Los renders confirman algunas de las especificaciones técnicas que hemos informado anteriormente: los Galaxy S23 y S23 Plus tendrán tres cámaras traseras mientras el Galaxy S23 Ultra tendrá cuatro cámaras principales.

Anteriormente supimos que la pantalla AMOLED de 6.1 pulgadas con resolución FHD+ y una frecuencia de actualización de 120Hz. El Galaxy S23 Plus vendrá con una pantalla de 6,6 pulgadas, aparentemente también contará con una resolución Full HD+.

Por su parte, el Samsung Galaxy S23 Ultra aparentemente contará con una pantalla de 6,8 pulgadas con una resolución QHD+ de 3088 x 1440 píxeles. Se espera que los tres teléfonos funcionen con el nuevo procesador móvil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Todavía no está claro si Samsung lanzará alguna versión Exynos de los teléfonos.

Renders de los modelos S23 y S23 Plus

Hay expectativas de que el Ultra cuenta con cámaras de calidad superior con un sensor principal de 108 megapíxeles, dos sensores de 12 megapíxeles y un cuarto sensor de 2 megapíxeles. Se dice que la cámara frontal viene con un sensor de 12 megapíxeles.

El lanzamiento del Samsung Galaxy S23 está programado para el 1 de febrero, según filtró por error la misma compañía en Internet.

Renders del Galaxy S23 Ultra

Presentaciones del Galaxy S23

Acerca de las presentaciones, los afiches filtrados hace un par de semanas muestran al Samsung Galaxy S23 Plus en rosa claro posando con el Watch 5 y los Buds 2 Pro. Si bien la imagen no muestra el Samsung Galaxy S23 base, se espera que el buque insignia de Samsung comparta las mismas opciones de color que el modelo Plus.

Mientras tanto, el color más llamativo del Galaxy S23 Ultra será un nuevo tono de verde. El Galaxy S22 Ultra de generación actual también viene en una opción verde tierra, pero el próximo Ultra optará por un tono pastel más sutil.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.