Cada vez faltan menos días para el lanzamiento de la serie Samsung Galaxy S23. Hasta el momento, toda la información disponible sobre los equipos parten de filtraciones y registros oficiales de Samsung en organismos internacionales, pero poco o nada se sabía del diseño... hasta ahora.

La página SlashLeaks filtró imágenes de unidades ficticias de los dispositivos Samsung Galaxy S23. Se tratan de maquetas no funcionales y que no están a la venta, pero muestran todos los detalles que no se aprecian en los renders.

Ya sabemos que los próximos modelos de la serie Samsung Galaxy S23 tomarán varios detalles de diseño del S22 Ultra de la generación actual, con cada lente sobresaliendo individualmente en lugar de una caja aparte. Sin embargo, lo que no vimos en los renders fue que estos teléfonos tendrán un marco menos curvilíneo que los modelos de última generación, con un cuerpo más angular y esquinas redondeadas.

Salen más detalles de los tres teléfonos de Samsung

A partir de las imágenes, puede ser complicado distinguir los modelos estándar Galaxy S23 y Galaxy S23 Plus. Su diseño es similar en todos los aspectos: ambos tienen lados planos y paneles frontales, y albergan una configuración de triple cámara trasera. El único factor notable sería el tamaño de los teléfonos inteligentes, siendo el modelo Plus más prominente que la unidad base.

En cambio, el Samsung Galaxy S23 Ultra es prácticamente el mismo que el S22 Ultra actual: conserva el diseño de las cámaras y los lados (ahora más planos) se fusionan con la pantalla curva desde el panel curvo.

El lanzamiento del Samsung Galaxy S23 Ultra está programado para febrero de 2023.

SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA | Datos técnicos filtrados

El leaker Digital Chat Station fue quien divulgó el registro del Samsung Galaxy S23 Ultra en el MIIT. Es así como ahora sabemos que el equipo presentará la versión de alta frecuencia de 3,36 GHz del SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

Además, el panel será OLED de 6,8 pulgadas con una alta resolución de 3088 x 1440 píxeles. Además, el S23 Ultra tendrá una cámara con temporizador automático de 12MP para capturar selfies y videollamadas.

También se sabe que la configuración de cámara cuádruple constará de un sensor principal de 108MP. Sin embargo, algunos informes sugieren que el modelo Ultra obtendrá un disparador principal gigantesco de 200MP.

Aparte de esto, el teléfono tendrá una cámara de doble teleobjetivo de 12MP + 12MP con soporte de zoom de 10X. Además, este dispositivo vendrá con 8 GB y 12 GB de RAM.

