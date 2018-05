Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus podrán grabar llamadas telefónicas

La última actualización de los Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus trae una nueva función: la grabación de llamadas telefónicas.



Los Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus no suelen contar con esta función, debido a las restricciones legales. Recordemos que la grabación de llamadas puede acarrear problemas según las intenciones del caso.



Cabe precisar que la función no es general para todos los dispositivos de Samsung , sino tan solo para los equipos con procesador Samsung Exynos en Europa.



Si te urge la necesidad de grabar una llamada, puedes acudir a Google Play y acceder a una variedad de servicios.

