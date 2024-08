Google ha entrado al competitivo mundo de los dispositivos plegables con el Pixel 9 Pro Fold. Sus características técnicas son interesantes para lo que queda de 2024; sin embargo, tenemos una duda sobre los rivales y uno de ellos es el Samsung Galaxy Z Fold 6. ¿Cuál es el mejor según sus características y resultados obtenidos en los principales benchmarks?

Hablemos del rendimiento. De acuerdo con AnTuTu Benchmark, un software especializado en analizar las capacidades de los dispositivos móviles según el hardware, el Galaxy Z Fold 6 rinde un 58% mejor que el nuevo equipo de Google (1874K vs. 1183K) y la superioridad se repite en las pruebas Single-Core de GeekBench 6 aunque con una brecha más reducida (2244 vs. 2048).

Ambos resultados dan cuenta de las diferencias en la configuración del procesador. El Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 de Samsung tiene un reloj máximo de 3390 MHz mientras el Google Tensor G4 ofrece 3100 MHz. Estas cifras indican cuántas operaciones puede realizar el procesador por segundo y observamos que Samsung sale ganador; sin embargo, la experiencia dependerá de otros factores como la arquitectura del procesador, la eficiencia energética, y la gestión térmica del dispositivo.

Debo advertir que los procesadores no siempre operan a su velocidad máxima y recién notarás la diferencia cuando ejecutes actividades intensivas como juegos, edición de video o multitarea. Por lo que hemos evaluado en Samsung, el Galaxy Z Fold 6 tiene una capacidad superior en la ejecución de programas exigentes pero el nuevo Pixel no se queda atrás si es que te dedicarás a tareas menos intensas. De hecho, ni notarás la diferencia si es que navegas en Internet o usas aplicaciones ocasionalmente.

Además, el Pixel 9 Pro Fold ofrece 16GB de RAM superando a los 12GB del Z Fold 6 y comparten las mismas tecnologías de almacenamiento (LPDDR5X y UFS 4.0). La ventaja hace que la balanza esté equilibrada y consideres el factor económico a la hora de decidir por uno de los equipos.

El Pixel 9 Pro Fold está disponible a 1799 dólares mientras el Galaxy Z Fold 6 compite con 1899 dólares. Los 100 dólares de diferencia no me parecen decisivos porque, al ser montos altos, el usuario promedio está en la capacidad de gastar un poquito más respecto a la inversión total. Al haber concluido con que el Pixel 9 Pro Fold tiene un procesador parecido en rendimiento al Galaxy Z Fold 6, nos animamos por el plegable de Google aunqnue no tenga versiones con 1TB de almacenamiento.

Ficha técnica del Google Pixel 9 Pro Fold

Pantalla externa: OLED 6.3′', 20:9 | 1080 x 2424 | Hasta 2700 nits | 120Hz | HDR | Corning Gorilla Glass Victus 2

Pantalla interna: OLED 8′' | 2076 x 2152 | Hasta 1600 nits | 120Hz | HDR10+

Dimensiones: Plegado 155 x 76,2 x 10,5 mm | Desplegado 155 x 127 x 5,1 mm | 258 g

Procesador: Google Tensor G4 | Fabricado en 4 nm

RAM: 16 GB | LPDDR5X

Almacenamiento: 256 / 512 GB | UFS 4.0

Cámara frontal: Interna 10 MP, f/2.2 | Externa 10 MP, f/2.2

Cámara trasera: Principal 48 MP, f/1.7, OIS | Gran angular 10.5 MP, f/2.2, 127º | Telefoto 10.8 MP, f/3.1, OIS, zoom óptico 5x

Batería: 4650 mAh | Carga por cable, PD 3.0 | Carga inalámbrica

SO: Android 14

Conectividad: 5G SA/NSA | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | GPS de doble banda | NFC | USB 3.2

Otros: Sensor de huellas dactilares en el lateral | Llamadas satelitales de emergencia | Soporte de banda ultra ancha (UWB) | IPX8

Ficha técnica del Samsung Galaxy Fold 6

Dimensiones: Plegado 153,5 x 68,1 x 12,1 mm | Desplegado 153,5 x 132,6 x 5,6 mm | 239 gramos

Pantalla externa: HD+ de 6.3′' | Dynamic AMOLED 2X (2.376 × 968, 22.1:9) | 120 Hz

Pantalla principal: QXGA+ de 7.6′' | Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex (2.160 × 1.856, 20.9:18) | 120 Hz, 374ppp | 2600 nits

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Almacenamiento: 256 / 512 GB | 1 TB

RAM: 12 GB

Cámara frontal: 10 MP, f/2.2 (pantalla exterior) | 4 MP, f/1.8 bajo pantalla (pantalla interior)

Cámara principal: 50 MP f/1.8, OIS | 12 MP f/2.2 (UGA), 123º, OIS | 10 MP f/2.4 teleobjetivo 3X, OIS

Batería: 4400mAh | Carga rápida de 25W | Carga inalámbrica 15W

Conectividad: 5G | LTE | Wi-Fi 6E | Bluetooth v5.3 | NFC | eSIM/NanoSIM

SO: One UI 6.1.1 + Android 14

Otros: Sensor de huellas en el lateral | USB tipo C | Samsung Knox | Altavoces estéreo | IP48 | Gorilla Glass Victus 2

