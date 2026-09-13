¿Se puede monetizar contenido sin tener miles de seguidores? Así funciona Clapper

Crear contenido en redes sociales ya no es una actividad reservada para influencers con millones de seguidores. Cada vez más personas utilizan estos espacios para compartir sus intereses, mostrar lo que saben hacer, impulsar un emprendimiento o conectar con una comunidad.

En este escenario aparece Clapper, una plataforma de videos cortos y transmisiones en vivo que busca convertirse en una nueva opción para quienes quieren crear contenido, descubrir temas de su interés y relacionarse con otros usuarios.

Actualmente, Clapper cuenta con más de 700 mil usuarios registrados en Perú y reúne contenidos de estilo de vida, entretenimiento, deportes, comedia, emprendimiento y educación. Para el mercado peruano, la plataforma también busca impulsar publicaciones relacionadas con gastronomía, cultura local y otros temas que reflejen los intereses de sus usuarios.

“Clapper busca ser una plataforma complementaria para quienes desean compartir contenido, llegar a nuevas audiencias y construir una comunidad alrededor de sus intereses, sin importar si recién están comenzando o ya tienen experiencia como creadores”, señala Edison Chen, CEO y cofundador de Clapper.

¿Qué puedes encontrar y hacer dentro de la aplicación? Estas son algunas de sus principales características:

1. Acceder a herramientas de monetización sin un mínimo de seguidores

Una de las principales diferencias de Clapper es que los creadores no necesitan alcanzar previamente una cantidad mínima de seguidores para acceder a sus herramientas de monetización.

Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Clapper Fam: permite crear una comunidad de suscriptores con acceso a contenido exclusivo.

permite crear una comunidad de suscriptores con acceso a contenido exclusivo. Transmisiones en vivo y regalos: los espectadores pueden enviar regalos virtuales a los creadores durante sus emisiones.

los espectadores pueden enviar regalos virtuales a los creadores durante sus emisiones. Tips directos: los usuarios pueden enviar propinas para apoyar el contenido que disfrutan.

los usuarios pueden enviar propinas para apoyar el contenido que disfrutan. Clapper Shop: permite ofrecer y vender productos a través de una tienda dentro de la plataforma.

Estas funciones están disponibles desde el inicio para que cada creador pueda elegir la alternativa que mejor se adapte a su contenido y a la relación que desarrolla con su audiencia.

“Queremos que la monetización sea una posibilidad desde el comienzo y no una herramienta reservada únicamente para quienes ya tienen una comunidad masiva. Un creador puede empezar con una audiencia pequeña, desarrollar contenido de manera constante y construir su propio espacio dentro de la plataforma”, explica Chen.

2. Crear contenido sobre lo que realmente te interesa

En Clapper, los usuarios pueden publicar videos cortos sobre distintas temáticas, desde recetas, deporte y comedia hasta consejos de emprendimiento, educación o experiencias cotidianas.

Esto permite que cada persona encuentre un espacio para hablar sobre los temas que conoce o disfruta, incluso si se trata de contenidos dirigidos a audiencias específicas. No es necesario ser un influencer ni contar previamente con una comunidad grande para comenzar a publicar.

3. Conversar directamente con otros usuarios

Además de los vídeos cortos, la plataforma permite realizar transmisiones en vivo para conversar en tiempo real con la audiencia, responder preguntas o desarrollar contenidos más extensos.

De esta manera, los usuarios no solo observan las publicaciones, sino que también pueden comentar, participar y relacionarse con personas que comparten intereses similares. La propuesta busca que el contenido sirva como punto de partida para generar conversaciones y formar comunidades.

4. Encontrar una nueva audiencia para tus contenidos

Clapper puede utilizarse como una plataforma complementaria a otras redes sociales. Los creadores pueden sumar un nuevo canal para compartir sus contenidos, experimentar con otros formatos y llegar a usuarios que todavía no forman parte de sus comunidades en otras aplicaciones.

La plataforma busca incorporar tanto a creadores con experiencia como a personas que recién empiezan o producen contenido sobre temas de nicho. Así, una cuenta no necesita depender únicamente de lograr una publicación viral, sino que puede enfocarse en encontrar usuarios interesados en aquello que tiene para compartir.