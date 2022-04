No cabe duda que Twitter es una de las herramientas básicas del día a día de muchas personas, tanto para enterarse de noticias, como también para estar al tanto de los estados de amigos. No obstante, el desarrollo de herramientas nuevas en el app es muy limitado.

Hace algunos meses comenzaron a probar los estados, al mismo estilo de Instagram o Facebook, pero se eliminaron y no hay rastro de su regreso. En este momento, por ejemplo, se pueden crear espacios en el app y todo parece indicar que este cambio sí es del agrado de la comunidad.

¿Cuál será el siguiente cambio de Twitter?

Recientemente, se reportó que el magnate Elon Musk compró acciones de la red social y se han movido varios elementos dentro de la compañía. En un tuit de broma, le preguntó a sus seguidores si deseaban que se añada un botón de “editar tuit”, a lo que miles respondieron afirmativamente.

Pues ahora ha dejado de ser una broma. A través de un comunicado oficial, la red social confirmó que sí están tomando acciones al respecto.

“Ahora que todos preguntan... Sí, ¡hemos estado trabajando en una función de edición desde el año pasado! No, no sacamos la idea de una encuesta. Estamos iniciando las pruebas dentro de @TwitterBlue. Labs en los próximos meses para saber qué funciona, qué no y qué es posible”, detalla el comunicado.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.