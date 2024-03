No hay necesidad de descargar aplicaciones que suelen ser completamente ilegales y tienden a robar parte de tu información personal. Son muchos los usuarios quienes están pendientes a la llegada de una función especial de WhatsApp como es el cambio de color. Según la web WABeta Info se espera que puedas modificar la tonalidad completa de la plataforma de Meta a lila, verde, naranja, marrón, entre otros. Si bien no hay fecha para que esto se aplique, hoy te mostraré un truco que empleo por meses en mi dispositivo: se trata del “modo rojo”. Para poder aplicarlo en tu celular es necesario bajar una app que complementará a Meta, eso quiere decir que no accederá ni a tus conversaciones ni a tu listado de contactos. De igual forma solo funciona en los terminales con sistema operativo Android, desde el más antiguo hasta el reciente. Este tutorial lo puedes realizar en 3 minutos, así que manos a la obra.

Pasos para activar el “modo rojo” en WhatsApp

Recuerda que estos pasos funcionan sin importar la versión de software que tengas en tu celular.

Primero deberás ir a Google Play y descargar la aplicación llamada como Nova Launcher .

. Tras ello abre la aplicación y define el estilo en cómo deseas que se muestre la pantalla de tu smartphone.

En ese momento solo tienes que presionar “Ok”. Si regresas al modelo anterior de display, debes nuevamente ingresar a Nova Launcher.

WHATSAPP | En este paso debes pulsar sobre Aplicaciones y Fotos, para luego buscar la imagen de WhatsApp que descargaste con anterioridad. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí aparecerá un cintillo en la zona superior que te dice “Establecer como predeterminado”.

Tan solo tienes que elegir “Nova Launcher” y ya estará corregido .

. Como segundo paso te recomiendo ir a tu navegador favorito y buscar la imagen del ícono de WhatsApp en color rojo .

. Trata de que esta se encuentre en alta calidad, además de transparente y PNG .

. Eso sí, tienes que tomar en consideración que si eliges un ícono de mala calidad, no podrás rediseñarla.

WHATSAPP | Recuerda siempre bajar el ícono de WhatsApp en transparente y PNG para tener mejor optimización. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Como tercer paso deberás pulsar el ícono de WhatsApp dos segundos .

. Allí presiona donde dice “Editar”, luego entra a “Fotos”, “Aplicaciones” y deberás buscar la imagen que descargaste con anterioridad .

. Define su tamaño y presiona sobre “Listo”.

Con ello ya tendrás activo el “modo rojo” en WhatsApp y no queda más que presumir con todos tus amigos.

Trucos para cambiar de colores el ícono de WhatsApp