WhatsApp está introduciendo varios cambios en su última versión para dispositivos Android y iPhone. La mayoría de funciones están relacionadas con el cuidado de tu privacidad, como es el caso de que nadie, desde ahora, pueda tomar captura de tu foto de perfil. A fin de que tus datos estén bien cuidado, hoy te enseñaré un sencillo truco para evitar que ciertos amigos tuyos no sepan que estás “en línea” ni mucho menos conozcan a qué hora te has conectado para chequear tus mensajes en la app.

Para poder realizar este tutorial no hay necesidad de tener que instalar alguna APK de terceros, mismas que pueden poner en riesgo información sensible de tu WhatsApp, como el listado de contactos, correo electrónico, mensajes, etc. Por esa razón no te recomendaré WhatsApp Plus.

Todos los pasos se hacen desde la misma app de mensajería rápida de Meta, además no deberás bajar otras apps que la complementen desde Google Play o iOS Store.

Cómo ocultar que estás “en línea” en la última versión de WhatsApp

Primero debes ir a tu WhatsApp completamente actualizado .

. Yo te recomiendo chequear en iOS Store o Google Play que cuentes con la última versión.

o que cuentes con la última versión. Ahora, como segundo paso, debes dirigirte a los Ajustes de WhatsApp .

. En el caso de los iPhone tienes que ir a Configuración .

. En ese momento anda a “Privacidad”.

WHATSAPP | Deberás ir a los Ajustes de WhatsApp y pulsar sobre "Hora de últ. vez y En línea". (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Luego entra “Hora de últ. vez y En línea” .

. En ese momento deberás seleccionar la pestaña “Mis contactos, excepto”

Elige a las personas que no deseas que vean la hora en la que te conectaste.

WHATSAPP | Recuerda que cuando hayas hecho este truco, tampoco verás si está conectada la persona que decidiste no mostrarle el "en línea" en WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Y luego deberás pulsar donde dice “En línea” la opción de “Igual que la últ. vez” .

. De esa forma no se mostrará cuando estés metido en WhatsApp ni mucho cambiará tu última hora de conexión.

Recuerda que si quieres que un amigo tuyo vuelva a ver estos datos, solo debes volver a realizar los pasos de este tutorial que te he compartido.

