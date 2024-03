El próximo 31 de marzo WhatsApp empezará a cerrarse automáticamente en diversos celulares del mundo debido a que no cumplen con los requisitos básicos para su funcionamiento en dispositivos Android o iPhone. Como sabes, la app no solo necesita de espacio, ya que cada vez ocupa más, sino también de un sistema operativo que le permita desarrollarse sin dificultad, ello a fin de que funcione la inteligencia artificial y demás herramientas. Algunas personas aún conservan su dispositivo móvil de años y quieren volver a instalar la app de Meta, pero no se les permite obtenerla. ¿Qué debo hacer? Si bien hay trucos para poder instalar la app, es mejor que tomes tus precauciones. Así que no hay que perder tiempo y aquí te dejo el listado completo de qué softwares no contarán con el programa a finales de mes.

Cuáles son los sistemas operativos que se quedarán sin WhatsApp el 31 de marzo

Android 1.0

Android 2.1

Android 2.3

Android 3.0

Android 4.0

WHATSAPP | Uno de ellos es Android KitKat. Este sistema operativo ya no se produce actualmente, pero son varios los que siguen utilizándolo. (Foto: Composición)

Android 4.1

Android 4.4

Android 5.0

WHATSAPP | Se espera que el próximo en ser afectado sea Android 5.0 Lollipop. (Foto: Composición)

iOS 7

iOS 8

iOS 9

iOS 10

iOS 11

iOS 12

Por qué tu celular Android y iPhone se quedará sin WhatsApp el 31 de marzo

Si tienes un celular con sistema operativo Android o iPhone, debes leer estas indicaciones que da el mismo WhatsApp.

En el caso de los que tienen un terminal con software de Google deberás tener Android 5.0 o una de sus versiones posteriores .

. Si tienes en tu celular Android 4.5 o inferior, tu celular ya no será compatible con el nuevo WhatsApp .

. De igual manera los iPhone. Si tu terminal de Apple cuenta con iOS 12 o una versión superior, entonces podrás seguir chateando con todos tus amigos .

. Si es inferior al número, es decir iOS 11, lamentablemente estará desfasado y no podrás abrir tus mensajes.

R ecuerda siempre actualizar tu sistema operativo para evitar cualquier tipo de inconveniente .

. Para ello anda a los Ajustes, revisa Información de dispositivo, y chequea si hay algo por descargar. En caso sea así, simplemente bájalo y vuelve a usar WhatsApp.

