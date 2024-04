Las criptomonedas y la tecnología blockchain siguen recibiendo un fuerte apoyo en América Latina y han ido avanzando en los procesos de regulación, incluso frente a problemas como la dificultad para obtener información clara sobre su funcionamiento. La mayoría de las personas espera que en sus países regulen la industria, según revela el quinto ebook anual Blockchain de Sherlock Communications, que también destaca las tendencias de adopción de criptomonedas en veintiún países de América Latina.

En el caso de Perú, un 74% de los encuestados indicó que se necesita una mayor regulación sobre las criptomonedas, superando así el 73% de promedio en la región. Además, el 85% de peruanos que fueron parte del estudio señalaron que el gobierno debería proporcionar más información oficial sobre el uso de cripto.

Uno de cada cinco encuestados latinoamericanos (19%) dijo que ya invierte en criptomonedas, 73% más que el 11% que informó lo mismo en la encuesta Sherlock Communications 2023. En Perú el crecimiento fue mayor del 200%, ya que este 2024 llegó a un 17%, en comparación con un 8% que aseguró usarlas en el 2023. Además, un 41% señaló que las criptomonedas deberían ser una moneda de curso legal.

Sobre las motivaciones de los peruanos para empezar a usar criptomonedas, un 46% señaló que lo haría si tuviera mejor información, mientras que un 27% apuntó a poder retirar fácilmente dinero en efectivo desde mi cuenta de criptomonedas en cajeros automáticos, en tanto un 22% indicó que si estuviera completamente regulada por mi gobierno sería un punto a favor, mientras que igualmente 1 de cada 4 peruanos encuestados señaló que lo motivaría que las plataformas de trading/intercambio de criptomonedas sean seguras y fáciles de usar.

No es una sorpresa que uno de cada dos peruanos (52%) encuestados, señaló que no usa criptomonedas porque no sabe lo suficiente al respecto o le resulta confuso el tema, mientras que a un 30% le preocupa la seguridad de su dinero. Un 26% tiene miedo de perder sus inversiones y un 24% apuntó que la mayoría de los comercios no aceptan pagos con criptomonedas.

Las razones más mencionadas para empezar a utilizar estos activos digitales fueron ahorrar dinero para el futuro, citado por el 40% en Perú y por un 43% en promedio en Latinoamérica, junto con el 38% que dijo ver la inversión en criptomonedas como una forma de complementar sus ingresos, cifra que llegó a un 34% en territorio nacional. Además, para el 27% de peruanos la motivación fue diversificar mi cartera de inversiones, mientras que uno de cada cuatro peruanos (25%) encuestados señaló el proteger sus activos de la inflación y la inestabilidad financiera como principal razón.

Algunos países latinoamericanos han dado pasos significativos hacia la regulación. Brasil, por ejemplo, cuenta desde mediados del año pasado con una legislación dedicada a los llamados “activos digitales”, cuyo órgano supervisor es el Banco Central. En El Salvador, el bitcoin está reconocido como moneda oficial, mientras que Ecuador y Guatemala han empleado blockchain en procesos electorales. El ebook destaca una expansión en la adopción de criptomonedas e iniciativas de base en varios lugares, como Argentina, México y Costa Rica.

Sherlock Communications llevó a cabo una encuesta exclusiva en línea en febrero de 2024, con 3.438 personas de seis países - Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú - para entender la opinión formada sobre blockchain y las criptomonedas.

“Estos datos refuerzan la tendencia de consolidación de la adopción de criptomonedas en América Latina. Tanto las organizaciones como los usuarios demuestran madurez para satisfacer las demandas actuales y prepararse para los nuevos casos de uso que puedan surgir en el próximo mercado alcista. El mundo necesita prestar atención al desarrollo de aplicaciones blockchain en América Latina en términos de comunidad, insights y casos de estudio”, dijo Luiz Hadad, especialista en blockchain de Sherlock Communications.

La tecnología blockchain tiene una excelente reputación en América Latina y es vista como algo que genera impactos positivos en otras áreas más allá de los sectores empresariales y el mercado financiero. En la región, el 61% de los encuestados por Sherlock Communications está de acuerdo en que blockchain puede revolucionar la forma en que los gobiernos mantienen los registros de salud, el 59% ve esta tecnología como una herramienta de impacto positivo en las comunidades subdesarrolladas, y el 60% confía en blockchain como una forma segura de enviar donaciones a organizaciones no gubernamentales.

La posición de los peruanos y de los latinoamericanos sobre una CBDC

La investigación exclusiva de Sherlock Communications también consultó al público latinoamericano sobre las Monedas Digitales de los Bancos Centrales (CBDCs), que son versiones digitales de las monedas fiduciarias de cada país, con la autoridad monetaria local como organismo emisor.

Los latinoamericanos consideran que los CBDC son una herramienta que puede ayudar a combatir la corrupción -el 67% estaba de acuerdo en la región está de acuerdo, con picos de 68% en Perú- y se espera que agilice los pagos y reduzca la burocracia (68% en Latam y 65% en Perú). Sin embargo, el 61% de los encuestados admitió no entender aún lo suficiente sobre el tema (60% en Perú), y el 56% cree que las monedas digitales emitidas por los Bancos Centrales son una forma de que los gobiernos controlen los hábitos de consumo de la población.

“Hay una perspectiva positiva sobre las monedas digitales en toda América Latina, pero todavía hay mucho trabajo por hacer por parte de los gobiernos nacionales y la comunidad de criptomonedas en general en términos de educar a la población sobre el tema. Necesitamos simplificar la narrativa de las criptomonedas y las CBDC para que la gente pueda entender lo que está cambiando”, concluyó Hadad.

