Una alianza poderosa: Dreame Technology presenta a Cristiano Ronaldo como su nuevo Embajador Global de Marca

Dreame Technology, líder global en electrodomésticos innovadores y soluciones inteligentes para el hogar, anunció hoy una histórica alianza global con la leyenda del futbol Cristiano Ronaldo. Esta colaboración representa un hito definitivo en la trayectoria de la compañía, uniendo a uno de los atletas más disciplinados del mundo con una marca definida por su búsqueda incansable de la perfección tecnológica y la máxima calidad.

Este nombramiento representa una evolución estratégica en la presencia global de Dreame, reflejando la etapa actual de madurez internacional de la compañía. Tras años de rápida expansión y avances constantes en tecnología de motores de alta velocidad y sistemas impulsados por inteligencia artificial, Dreame ha consolidado su posición como referente global, ahora reforzada con esta alianza de alto perfil; una consecuencia natural de su crecimiento y una señal clara de su preparación para liderar el mercado premium de electrodomésticos a nivel mundial.

La alianza nace de una profunda coincidencia de valores. En su respectivo campo, Cristiano Ronaldo se ha convertido en un ícono global gracias a su inquebrantable disciplina, perseverancia y compromiso por superar constantemente sus propios límites. Estos mismos principios forman la base de la filosofía corporativa de Dreame: una visión a largo plazo, liderazgo tecnológico y perfeccionamiento continuo de la experiencia del usuario.

Sobre esta colaboración, Cristiano Ronaldo comentó: “Siempre busco asociarme con marcas que compartan mi impulso por la excelencia y mi compromiso con el trabajo duro. Dreame es una marca que innova y ofrece un desempeño de primer nivel, haciendo la vida más fácil y mejor. Estoy emocionado de unirme a la familia Dreame y apoyar su misión de liderar el mercado global”.

Dreame to Win: redefiniendo el futuro de la vida inteligente

Desarrollado como el eje central de esta alianza, “Dreame to Win” representa la convergencia entre una mentalidad ganadora de clase mundial y la innovación avanzada, redefiniendo el smart living como una herramienta poderosa para impulsar a los usuarios a alcanzar la excelencia en su vida diaria.

“Esto es mucho más que un patrocinio; es una poderosa alianza entre un líder tecnológico y una figura deportiva de talla mundial”, comentó Colm Chang, Global President of Dreame. “Reconocemos mutuamente nuestra fortaleza, visión y enfoque a largo plazo. El espíritu de disciplina y excelencia de Cristiano conecta profundamente con nuestra misión de liderar la industria e impactar al mundo a través de tecnología inteligente. Juntos, estamos comprometidos en llevar una experiencia de vida premium y preparada para el futuro a hogares de todo el mundo”.

A través de esta asociación global, Dreame integrará la imagen de Ronaldo en todas sus categorías de productos, demostrando la capacidad de la marca para ofrecer un estilo de vida sofisticado, eficiente y de alta calidad. Al combinar la influencia cultural global de Cristiano Ronaldo con el ecosistema de vanguardia de Dreame, esta colaboración resaltará cómo la tecnología inteligente puede empoderar a los usuarios para “Dreame to Win” en su vida diaria.

La colaboración abarca todo el ecosistema inteligente de Dreame, incluyendo:

Limpieza inteligente para interiores y exteriores

Grandes electrodomésticos inteligentes

Cuidado personal

Pequeños electrodomésticos de cocina

“La dedicación de Dreame por romper límites a través de la innovación es algo en lo que realmente creemos”, agregó Toni Xia , General Manager of Dreame Emerging Region . “Creemos en el poder de la disciplina y la tecnología para mejorar la vida de las personas. Esta alianza representa una oportunidad emocionante para demostrar cómo la tecnología premium y una mentalidad ganadora pueden construir un mejor futuro para todos”.

Para más información sobre esta alianza y los productos más recientes de Dreame, visita:

https://pe.dreametech.com/