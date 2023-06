Es el turno de celebrar el “Día del Padre”, una de las fechas más importantes del año que se celebra el próximo domingo 18 de junio en diferentes partes del mundo, como México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, etc. Esta festividad sirve para recordar el cuidado, amor y crianza que te brindó tu progenitor, ¿Te encuentras lejos de tu papá o abuelo? entonces probablemente recurras a WhatsApp para felicitarlo por mensaje de texto, aunque desde Depor te enseñaremos a descargar los mejores stickers por el “Día del Padre 2023″ para que los incluyas en tus saludos.

Es cierto que este tipo de saludos deben realizarse de manera personal, ya que no hay nada más emotivo que sentir el abrazo de tu padre en esta fecha tan relevante, sin embargo, probablemente te encuentres en otro país o la distancia impide que lo visites presencialmente, por ello, WhatsApp no deja de ser una mala idea para extender tus felicitaciones, aunque recomendamos que en tus saludos no dejes de lado a los stickers porque hace que tu mensaje sea más divertido y emocionante.

Son más de 15 paquetes de stickers, cada uno cuenta con más de 5 o 10 pegatinas que contienen creativas frases, como por ejemplo: “De tal palo tal astilla”, “Feliz Día del padre para el mejor papá del mundo”, “Soy feliz de tener un abuelo como padre”, “Tengo al mejor esposo y papá del planeta”, etc.

La guía para descargar los mejores stickers de WhatsApp por el “Día del Padre”

Primero, entra a la Google Play Store de Android .

. Ahora, en la barra de búsqueda escribe “Stickers del Día del Padre par” y descarga la aplicación que tenga el mismo nombre, caso contrario haz clic aquí .

. El siguiente paso es abrir la app y en la interfaz principal observarás más de 15 paquetes de stickers, cada uno contiene entre 5 y 10 pegatinas.

Explora y presiona sobre el que más te guste, luego toca en el botón verde que dice “Añadir a WhatsApp” > “Add”.

Entra a WhatsApp y accede a cualquier conversación, ya sea grupal o personal.

Oprime el ícono de la carita feliz (abajo a la izquierda) > después en Stickers.

Como puedes ver en la parte superior ya se habrán anclado los paquetes.

La mayoría tiene frases muy creativas que puedes adjuntar en tus saludos o felicitaciones.

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Primero, recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

es una aplicación que funciona con conexión a internet. Es cierto que WhatsApp te pide una número de celular para crearte una cuenta, pero en caso recibas una llamada telefónica no responderás a través del aplicativo.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.

